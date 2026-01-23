Громадянина Боснії, захопленого в Україні, можуть утримувати до кінця агресії або передати Росії – СБУ

Служба безпеки України повідомила Радіо Свобода, що українська сторона може утримувати до завершення військової агресії Росії громадянина Боснії і Герцеговини Селвера Хрустіча, якого захопили в полон як російського добровольця.

У СБУ також заявили Радіо Свобода, що розглядають можливість передати Хрустіча Російській Федерації.

«Україна може передати його державі-агресору на її відповідний запит у межах заходів, спрямованих на звільнення українських захисників, які перебувають у полоні», – зазначили в СБУ у відповіді редакції.

У СБУ також заявили, що інформація про співпрацю України з іноземними правоохоронними органами і спецслужбами в межах оперативної діяльності має обмежений доступ і не підлягає оприлюдненню.

Міністерство юстиції Боснії і Герцеговини повідомило Балканській службі Радіо Свобода, що не отримувало жодної офіційної інформації щодо Хрустіча і не має даних про те, що будь-який судовий орган у БіГ оголосив його в розшук.

У січні 2026 року United24 Media – українська державна медіа платформа – опублікувала інформацію про громадянина БіГ, якого українські сили захопили в полон. У відео, оприлюдненому в соціальних мережах, Хрустіч заявив, що у вересні 2025 року підписав контракт із Міністерством оборони Росії в Москві.

«Вони подають це так, ніби ми когось захищаємо в Україні. Це пропаганда», – сказав Хрустіч у відео.

За даними United24 Media, українські військові захопили Хрустіча в полон у січні 2026 року на харківському напрямку.

Як повідомило United24, Хрустіч мав проблеми із законом в одній із країн Європейського Союзу. Він розповів, що російська сторона пообіцяла йому адвоката після завершення шестимісячного контракту з армією РФ.

Радіо Свобода з’ясувало, що Хрустіч родом із Зениці, навчався на історичному відділенні Філософського факультету в Сараєві, а згодом певний час жив і працював у Німеччині.

У відео 35-річний Хрустіч заявив, що російське командування відправляє найманців на фронт із пів літром води й однією-двома маленькими банками м’яса.

За його словами, смертність серед російських найманців дуже висока, а шанси вижити – мінімальні. Він також повідомив, що отримував зарплату у розмірі 210 тисяч рублів – приблизно 2 300 євро.

Кримінальний кодекс Боснії і Герцеговини кваліфікує участь у складі іноземних збройних формувань як кримінальний злочин.

Наразі відомо, що до російської армії приєдналися понад 20 громадян Боснії і Герцеговини.