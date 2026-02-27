РПЦ сприяє вербуванню жителів Кенії на війну проти України – ЗМІ

Екзархат Російської православної церкви в Африці бере участь у схемі вербування громадян Кенії на війну проти України, пише видання «Важные истории», яке звернуло увагу на публікацію американської інформагенції Religion News Service, що вийшла в середині лютого.

За даними правозахисної організації Vocal Africa, священники РПЦ агітують кенійську молодь вирушити на заробітки до Росії, пропонуючи спонсорувати поїздку.

До Росії громадян Кенії привозять за туристичною візою. Їм обіцяють зарплати у розмірі від 350 до 400 тисяч кенійських шилінгів (близько трьох тисяч доларів США). Насправді своїх грошей вони не одержують, зазначають правозахисники. Після прибуття до Росії у них конфіскують документи, відкривають їм банківські рахунки, які контролюють командири, а згодом відправляють на фронт.

Представник РПЦ у Найробі заявив Religion News Service на умовах анонімності, що кенійців відправляють до Росії не воювати, а навчатися до семінарії, але попереджають про можливість вербування до армії. Він стверджує, що РПЦ готова відзвітувати за кожного з відправлених на навчання до Росії – «жодний із них не пішов до армії».

Кілька іноземних урядів заявляли про вербування своїх громадян Росією на війну з Україною через фейкові оголошення про роботу в Росії. У лютому 2024 року стало відомо про тисячі завербованих непальців. На боці Росії воюють до п’яти тисяч кубинців: їх також вербували, обіцяючи вигідну роботу в Росії.

Днями в парламенті Кенії представили звіт розвідки, за даними якого, Росія завербувала понад тисячу кенійців на війну проти України. Лідер парламентської більшості Кімані Ічунґва вказав на те, що в країні продовжують працювати «несанкціоновані агентства з працевлаштування та окремі особи», які відправляють громадян Кенії на російсько-український фронт. За оцінками розвідки, на початку 2026 року на передовій було 89 громадян Кенії.

Відомо також про десятки завербованих до російської армії індійців: питання про них влада Індії порушувала на зустрічі з лідером РФ Володимиром Путіним.

Bloomberg 2024 року стверджував, що вирушити на війну пропонували багатьом іноземним студентам, які приїжджали вчитися до Росії. Російська влада погрожує їм непродовженням віз, якщо вони не погодяться підписати контракт із міністерством оборони. Таку ж тактику застосовували і стосовно африканців – власників робочих віз, пише агенція.