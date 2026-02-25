1780 африканців воюють на боці РФ проти України – Сибіга під час «історичного візиту» голови МЗС Гани

Проти України в складі російської армії воюють понад 1780 громадян із країн Африки, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на спільній пресконференції із міністром закордонних справ Гани Самюелем Окудзето Аблаквою 25 лютого в Києві.

У МЗС України повідомили, що міністр здійснює «історичний, перший візит» в Україну, який став також першим окремим візитом африканського міністра закордонних справ до України за час повномасштабного вторгнення.

«Ми чітко бачимо, що Росія намагається затягувати у війну, на смерть, громадян країн Африки. За нашими даними, на сьогодні воює понад 1780 громадян з африканського континенту в російській армії. Тобто йдеться про найманців», – цитують Сибігу українські агенції, зокрема «Інтерфакс» і «Укрінформ».

Він додав, що, за даними української сторони, участь у бойових діях на боці Росії беруть представники 36 африканських країн, яких РФ «у шахрайський спосіб затягує у війну», і наголосив на важливості викриття таких схем вербування.

За словами Сибіги, багато найманців із країн Африки гинуть у війні, багатьох українські військові взяли у полон.

«Окремо й відверто ми обговорили питання повернення до Республіки Гана військовополонених громадян, які були захоплені у полон захисниками України», – заявив Сибіга. За даними МЗС України, очільники зовнішньополітичних відомств домовилися підтримувати постійний контакт із цього питання дипломатичними каналами.

«Україна підтвердила готовність до співпраці у вирішенні цього питання відповідно до міжнародного права та в координації з компетентними органами України», – сказав міністр, закликавши ганську сторону до більш активних публічних заходів для запобігання випадкам вербування громадян африканських країн до окупаційної армії Росії.

Зі свого боку, Аблаква заявив, що громадяни Гани, які беруть участь у війні на боці Росії є «жертвами злочинних мереж». «Гана їх не відправляла. Я можу говорити від імені президента Магами й уряду Гани. Це жертви злочинних мереж, яких заманив даркнет», – сказав міністр.

Він заявив, що під час переговорів із президентом України Володимиром Зеленським обговорюватиме звільнення двох полонених ганців. «Ми досить оптимістично налаштовані, що цей візит буде дуже успішним, і що в моїх подальших переговорах з президентом Зеленським він буде великодушним і співчутливим, звільнивши цих двох ганців, щоб ми могли повернутися з ними додому», – сказав Аблаква.

Днями в парламенті Кенії представили звіт розвідки, за даними якого, Росія завербувала понад тисячу кенійців на війну проти України. Лідер парламентської більшості Кімані Ічунґва вказав на те, що в країні продовжують працювати «несанкціоновані агентства з працевлаштування та окремі особи», які відправляють громадян Кенії на російсько-український фронт.

У листопаді 2025 року президент Кенії Вільям Руто повідомив, що під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським попросив його сприяти звільненню ув’язнених в Україні кенійців, які були завербовані Росією на війну.

Кілька іноземних урядів заявляли про вербування своїх громадян Росією на війну з Україною через фейкові оголошення про роботу в Росії. У лютому 2024 року стало відомо про тисячі завербованих непальців. На боці Росії воюють до п’яти тисяч кубинців: їх також вербували, обіцяючи вигідну роботу в Росії.

Відомо також про десятки завербованих до російської армії індійців: питання про них влада Індії порушувала на зустрічі з лідером РФ Володимиром Путіним.

Bloomberg 2024 року стверджував, що вирушити на війну пропонували багатьом іноземним студентам, які приїжджали вчитися до Росії. Російська влада погрожує їм непродовженням віз, якщо вони не погодяться підписати контракт із міністерством оборони. Таку ж тактику застосовували і стосовно африканців – власників робочих віз, пише агенція.