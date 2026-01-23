Сестра депортованого з Росії казахстанця розповіла, що його намагалися примусово завербувати на війну

Громадянин Казахстану Жазилбек Ажигалієв, який працював у Росії, зазнав насильства з боку російських силовиків, які намагалися примусити його до участі у війні проти України. Про це повідомило видання «Уральський тиждень», згодом сестра казахстанця Маруа Ескендірова пітвердила це регіональній службі Радіо Свобода «Радіо Азаттик».

Після відмови підписувати контракт чоловіка депортували до Казахстану та заборонили в’їзд до Росії на п’ять років.

За повідомленням «Уральського тижня», в грудні минулого року Ажигалієв разом із братом вирушив до Москви на заробітки. У Росії він влаштувався медичним працівником в одну з клінік та подав документи на реєстрацію.

За словами родичів, 18 січня йому зателефонували з міграційної служби та попросили прийти по документи. Наступного дня, коли Ажигалієв прийшов до закладу, туди прибули співробітники російської поліції. Чоловікові вдягли на голову чорний мішок, вдарили електрошокером та відвезли у відділення.

За твердженням Маруа Ескендірової, протягом трьох днів Ажигалієва били і піддавали тортурам із застосуванням електрошокера. У цей же період до затриманого тричі приходили співробітники військового комісаріату, намагаючись схилити його до підписання контракту та відправки на війну.

Ажигалієв відмовився від підписання документів і зажадав депортувати його до Казахстану. У ніч проти 21 січня його посадили на літак, що вилітав до Алмати. Одночасно йому було заборонено в’їзд на територію Росії на п’ять років. За даними видання, родичі чоловіка зараз звертаються до державних органів Казахстану з проханням оцінити дії російських правоохоронних органів.

Казахстанські силові структури та офіційні відомства на момент публікації не прокоментували подію.

«Брат дуже наляканий і не хоче писати жодних заяв. Я порушую це питання, тому що багато хто продовжує їхати до Росії на заробітки. Якщо сьогодні без жодної причини можуть побити і катувати одну людину, немає гарантії, що завтра це не повториться з іншими», – сказала Маруа Єскендірова у розмові з журналістом Радіо Азаттик.





Повідомлення про спроби примусового вербування мігрантів із країн Центральної Азії до російської армії надходять регулярно. Журналісти та правозахисники зазначають, що Росія активно залучає вихідців із країн, які раніше входили до складу СРСР. При цьому влада країн регіону, як правило, реагує на такі скарги із затримкою.

2024 року російське видання «Медіазона» повідомляло, що в Казахстані за рік відкрили близько 700 кримінальних справ проти громадян, які воювали на боці російської армії в Україні.

Казахстан офіційно заявляє про нейтральну позицію у війні Росії проти України. Президент Касим-Жомарт Токаєв неодноразово закликав сторони до переговорів та заявляв про готовність країни виступити посередником.



