У Казахстані Токаєв заявив про необхідність законодавчо закріпити шлюб як союз чоловіка й жінки

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що в країні необхідно законодавчо закріпити інститут шлюбу як союз між чоловіком і жінкою. Про це він сказав на засіданні Національного курултаю – дорадчого органу при голові держави.

Однією з головних тем засідання 20 січня стала конституційна реформа.

Як сказав Токаєв, держава «повинна стояти на сторожі традиційних культурних цінностей, протидіяти пропаганді деструктивних, а якщо називати речі своїми іменами, аморальних моделей поведінки».

При цьому, за його словами, «у жодному разі не можна допускати кримінального переслідування, моральної дискримінації за переконання, що розходяться з офіційною державною позицією з питань моралі».

«Позицію держави можна звести до формули: кожен громадянин має право вибору, але нав’язувати цей вибір ніхто не має права», – заявив Токаєв.

У грудні минулого року Касим-Жомарт Токаєв підписав закон, що передбачає заборону «пропаганди педофілії і нетрадиційної сексуальної орієнтації».

Віцеміністр юстиції Ботагоз Жакселекова підкреслювала, що приналежність до ЛГБТ не вважатиметься правопорушенням і відповідальність за це не встановлюється.

Водночас міжнародні й казахстанські правозахисні організації вважають, що ці зміни різко обмежать права і публічну видимість ЛГБТ-людей, відзначає «Настоящее время».

Схоже законодавство діє в Росії. У конституції РФ формулювання про те, що шлюб є союзом лише чоловіка і жінки, з’явилося у липні 2020 року.

Російський президент Володимир Путін того ж року говорив, що в Росії «не було, немає і не буде» дискримінації «за расовою ознакою, за сексуальною орієнтацією, за національністю, за релігійними ознаками».

У грудні 2022 року Путін підписав пакет законів, які забороняють «пропаганду нетрадиційних сексуальних відносин», а в листопаді 2023 року Верховний суд Росії визнав «екстремістською організацією» неіснуючий «міжнародний рух ЛГБТ» і заборонив його діяльність.