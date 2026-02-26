Голова МЗС Гани зміг поспілкуватися з ганськими військовополоненими під час візиту до України

Міністр закордонних справ Гани Самуель Окудзето Аблаква повідомив, що під час свого візиту до України зміг поспілкуватися з двома громадянами Гани, які воювали на боці Росії, потрапили в полон й утримуються в українському таборі для військовополонених.

«Вчора ввечері мені надали доступ до добре укріпленого табору, де утримують військовополонених в Україні. Я дякую президенту Володимиру Зеленському і міністру закордонних справ Андрію Сибізі за задоволення мого прохання про відвідування двох ганських військовополонених», – написав Аблаква в соцмережі Х 26 лютого, розмістивши фото зустрічі.

За його словами, громадяни Гани «живі та здорові», а їхні права дотримані.

Аблаква заявив, що розраховує на звільнення в майбутньому згаданих осіб. «Моє прохання (побачити полонених – ред.) було досить незвичайним і першим у своєму роді від африканського міністра закордонних справ, як мені повідомили, тому я безмежно вдячний, що наше прохання не було відхилене на підтвердження наших щирих двосторонніх відносин. Цей важливий жест вселяє мені більше впевненості в тому, що наші переговори щодо їхнього звільнення будуть успішними», – зазначив міністр.

Аблаква додав, що полонені, особи яких не розкривають, сказали йому, що «рішуче налаштовані стати борцями проти мереж торгівлі людьми і готові присвятити решту свого життя навчанню вразливих африканців, як уникнути таких скрутних ситуацій».

Зі свого боку, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив про візит делегації Гани на чолі з Аблаквою до штабу, під час якого «був організований прямий зв’язок із табором утримання полонених, в якому перебувають, зокрема, захоплені в полон найманці з Республіки Гана».

«На зустрічі, яку провів секретар Коордштабу Дмитро Усов, йшлося про способи й шляхи протидії рекрутингу громадян Гани, а також інших країн Африки Російською Федерацією для участі у війні проти України… Міністру була продемонстрована зростаюча динаміка незаконного залучення до війни проти України громадян Гани», – зазначили у штабі.

За повідомленням, наступного року Гана головуватиме в Африканському Союзі, «тож взаємодія для припинення трафіку «одноразових солдатів» є надзвичайно важливою».

«Жодні життєві обставини не повинні штовхати громадян інших держав до участі в бойових діях проти України з ризиком для власного здоров’я і життя. Підтримка Ганою зусиль України в ООН для припинення війни також є надзвичайно важливою», – додали в коордштабі.

Напередодні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на спільній пресконференції із міністром закордонних справ Гани Самюелем Окудзето Аблаквою в Києві повідомив, що проти України в складі російської армії воюють понад 1780 громадян із 36 країн Африки.

Сибіга заявив, що РФ «у шахрайський спосіб затягує у війну» цих людей, і наголосив на важливості викриття таких схем вербування.

За словами Сибіги, багато найманців із країн Африки гинуть у війні, багатьох українські військові взяли у полон.

Кілька іноземних урядів заявляли про вербування своїх громадян Росією на війну з Україною через фейкові оголошення про роботу в Росії. У лютому 2024 року стало відомо про тисячі завербованих непальців. На боці Росії воюють до п’яти тисяч кубинців: їх також вербували, обіцяючи вигідну роботу в Росії.

Днями в парламенті Кенії представили звіт розвідки, за даними якого, Росія завербувала понад тисячу кенійців на війну проти України. Лідер парламентської більшості Кімані Ічунґва вказав на те, що в країні продовжують працювати «несанкціоновані агентства з працевлаштування та окремі особи», які відправляють громадян Кенії на російсько-український фронт.

Відомо також про десятки завербованих до російської армії індійців: питання про них влада Індії порушувала на зустрічі з лідером РФ Володимиром Путіним.

Bloomberg 2024 року стверджував, що вирушити на війну пропонували багатьом іноземним студентам, які приїжджали вчитися до Росії. Російська влада погрожує їм непродовженням віз, якщо вони не погодяться підписати контракт із міністерством оборони. Таку ж тактику застосовували і стосовно африканців – власників робочих віз, пише агенція.