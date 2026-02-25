У МЗС відкинули звинувачення в причетності України до вбивства ганських фермерів у Буркіна-Фасо

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий 25 лютого прокоментував заяви в ганських медіа про причетність України до атаки на фермерів із цієї країни в Буркіна-Фасо.

Він заявив, що Київ офіційно відкидає ці звинувачення.

«Україна не забезпечувала жодних «терористів». Такі фейкові історії мають на меті відвернути увагу від сьогоднішнього історичного та знакового візиту міністра закордонних справ Гани до України. Але вони не матимуть успіху», – заявив представник МЗС.





Раніше видання GhanaWeb заявило з посиланням на журналіста Квесі Пратта про нібито причетність української розвідки до вбивства кількох фермерів із Гани у Буркіна-Фасо.

«Терористів, які вбили ганську жінку, що хотіла купити помідори, забезпечувала Україна», – цитує видання.

Пратт заявив, що українська розвідка нібито визнала причетність до терористичних атак у регіоні Сахелю, хоча видання не уточнює, в чому це полягало.

16 лютого міністр внутрішніх справ Гани Мохаммед Мубарак Мунтака повідомив про загибель сімох ганських торговців помідорами в ході нападу ісламістських бойовиків на місто Тітао на півночі Буркіна-Фасо, що межує з Ганою.

За його даними, бойовики розділили групу з 18 торговців за статтю й вбили майже всіх чоловіків. Ще троє чоловіків та одна жінка зазнали поранень. Загалом загинули вісім людей, в тому числі один із поранених, яких помер згодом.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 25 лютого зустрівся з ганським колегою Самюелем Окудзето Аблаквою в Києві. Під час спільної пресконференції він повідомив, що обговорив із Аблаквою питання повернення до Республіки Гана військовополонених із цієї країни, які були захоплені у полон українськими військовими.