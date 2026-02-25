Сибіга: вісім країн і ЄС підтвердили, що офіційно бойкотуватимуть церемонію відкриття Паралімпіади

Вісім країн і Європейський союз підтвердили, що офіційно бойкотуватимуть церемонію відкриття Паралімпійських ігор 2026 року через допуск представників РФ та Білорусі до участі під національною символікою, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після зустрічі з головою Національного паралімпійського комітету України Валерієм Сушкевичем.

«Підтвердження вже маємо від восьми держав, а також від ЄС. Список зростатиме. Частина партнерів уже вийшла з публічними заявами, інші – підтвердили нам в робочому порядку», – зазначив міністр.

За його словами, дипломати активно працюють над розширенням кола цих держав, зокрема з тими, рішення яких може запустити «ефект доміно».

«Неспортивна поведінка Міжнародного паралімпійського комітету залишається в центрі нашої роботи. Допуск росіян і білорусів під національною символікою – ганебне рішення, що працює на пропаганду держав-агресорів», – заявив Сибіга.

У МЗС зазначили, що окремим треком ведеться робота з Італією як країною-господаркою, де міністри закордонних справ і спорту вже висловили свої однозначні позиції, зважаючи що дане питання є цивілізаційним.

«Показовим є зокрема те, що Національний паралімпійський комітет Росії публічно розмістив інформацію про свою «діяльність» в окупованому Криму. Тож демонстрація державної символіки РФ – прямий подарунок пропаганді й непрямий сигнал визнання окупації. Вірю, що країна-господарка Італія має використати всі наявні інструменти, щоб цієї ганьби на її землі не сталося», – додав міністр.

Міністр спорту Італії Андреа Абоді 25 лютого повторив свою критику рішення МПК допустити російську та білоруську символіку до Ігор у Мілані.

Міжнародний паралімпійський комітет 17 лютого заявив, що шістьом росіянам і чотирьом білорусам буде дозволено брати участь під національними прапорами на Паралімпійських іграх в Італії. За повідомленням комітету, ці атлети матимуть «таке ж ставлення, як і представники будь-якої іншої країни».

Міністр молоді й спорту України Матвій Бідний повідомив, що представники уряду України бойкотуватимуть Паралімпійські ігри в Італії через це рішення.

Читайте також: РФ і Білорусь отримали ліцензії на Паралімпіаду без відбору – Сушкевич

Уряд Італії висловив категоричну незгоду з рішенням дозволити спортсменам з Росії та Білорусі взяти участь у Паралімпійських іграх 2026 року в Мілані під своїми національними прапорами. У заяві віцепрезидента Ради міністрів і міністра закордонних справ Антоніо Таяні й міністра спорту Андреа Абоді також був заклик до Міжнародного паралімпійського комітету переглянути це рішення.

Зимові Паралімпійські ігри триватимуть від 6 по 15 березня.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році на Олімпіаді російським та білоруським спортсменам дозволялося змагатися лише в статусі «нейтральних» атлетів.



