Уряд Італії виступив проти дозволу росіянам і білорусам виступити на Паралімпіаді під своїми прапорами

Рим також закликає Міжнародний паралімпійський комітет переглянути це рішення
Уряд Італії висловив категоричну незгоду з рішенням Міжнародного паралімпійського комітету дозволити спортсменам з Росії та Білорусі взяти участь у Паралімпійських іграх 2026 року в Мілані під своїми національними прапорами. Про це йдеться в заяві віцепрезидента Ради міністрів та міністра закордонних справ Антоніо Таяні та міністра спорту Андреа Абоді.

«Уряд Італії, разом з 33 іншими країнами та Єврокомісією, повторює свою незгоду з рішенням про повне відновлення діяльності Паралімпійських комітетів Росії та Білорусі, прийнятим Генасамблеєю Міжнародного паралімпійського комітету 27 вересня, та повторює свою повну солідарність та безумовну підтримку України», – йдеться у заяві.

Рим також закликає Міжнародний паралімпійський комітет переглянути це рішення.

«Продовження порушення Росією перемир'я та олімпійських та паралімпійських ідеалів, що підтримується Білоруссю, несумісне з участю її спортсменів в Іграх, окрім як нейтральних індивідуальних спортсменів», – додають італійські міністри.

Читайте також: «Поступовий рух у бік зняття спортивних санкцій»: Бідний про рішення МОК щодо спортсменів РФ і Білорусі

Раніше Міжнародний олімпійський комітет повідомив агентствам AFP і SID, що дозволить обмеженій кількості спортсменів із Росії й Білорусі виступати під своїми національними прапорами. За повідомленням комітету, ці атлети матимуть «таке ж ставлення, як і представники будь-якої іншої країни».

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний повідомив, що представники уряду України бойкотуватимуть Паралімпійські ігри в Італії через це рішення.

Зимові Паралімпійські ігри триватимуть у Мілані з 6 по 15 березня.

