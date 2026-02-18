«Жахливе і несправедиве рішення» – Зеленський про дозвіл національних прапорів РФ і Білорусі на Паралімпіаді

Президент України Володимир Зеленський розкритикував рішення Міжнародного паралімпійського комітету допустити російських і білоруських спортсменів до змагань під національними прапорами.
«Це брудне рішення, яке не можна поважати, воно жахливе і несправедливе. Це приблизно так, як розвивалася російська агресія: повзуча окупація – Крим, ніхто не відповів, згодом Донбас, ніхто не відповів, згодом – повномасштабне вторгнення. Крок за кроком, російський спосіб життя. Так само і з Олімпійськими іграми», – сказав глава української держави у великому інтерв’ю британському журналісту Пірсу Морґану 18 лютого.
Раніше 18 лютого міністр молоді та спорту України Матвій Бідний заявив, що представники уряду України бойкотуватимуть Паралімпійські ігри в Італії. Він пояснив це «обурливим рішенням» Міжнародного паралімпійського комітету допустити російських і білоруських спортсменів до змагань під національними прапорами.
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав дозвіл піднімати національні прапори РФ і Білорусі на Паралімпійських іграх, поки триває війна Росії проти України, неправильним «як з моральної, так і з політичної точки зору».
Напередодні Міжнародний олімпійський комітет повідомив агентствам AFP і SID, що дозволить обмеженій кількості спортсменів із Росії й Білорусі виступати під своїми національними прапорами. За повідомленням комітету, ці атлети матимуть «таке ж ставлення, як і представники будь-якої іншої країни».
Зимові Паралімпійські ігри триватимуть у Мілані з 6 по 15 березня.
