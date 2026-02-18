Бідний: посадовці від України не поїдуть на Паралімпіаду через дозвіл національних прапорів РФ і Білорусі

Представники уряду України бойкотуватимуть Паралімпійські ігри в Італії – про це повідомив міністр молоді та спорту Матвій Бідний 18 лютого.

Він пояснив це «обурливим рішенням» Міжнародного паралімпійського комітету допустити російських і білоруських спортсменів до змагань під національними прапорами.

«Українські посадовці не поїдуть на Паралімпійські ігри. Ми також не будемо присутні на церемонії відкриття та не відвідуватимемо інших офіційних заходів Паралімпіади», – повідомив міністр.

Він додав, що Україна буде вдячна урядовцям інших країн, які також проігнорують офіційні заходи Паралімпіади.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав дозвіл піднімати національні прапори РФ і Білорусі на Паралімпійських іграх, поки триває війна Росії проти України, неправильним «як з моральної, так і з політичної точки зору».

Він вказав на те, що національні прапори та гімни цих країн представляють режими, які здійснюють агресію й використовують спорт як зброю для пропаганди:

«У сучасній Росії навіть паралімпійський спорт використовується для прославлення учасників війни проти України. Надання такій системі престижної міжнародної платформи посилає небезпечний сигнал, що відповідальність можна відсунути на другий план».





Міністр додав, що доручив послам України провести переговори з урядовцями країн перебування та закликати їх не брати участі в церемонії відкриття, якщо рішення МПК не буде скасоване.

Напередодні Міжнародний олімпійський комітет повідомив агентствам AFP і SID, що дозволить обмеженій кількості спортсменів із Росії й Білорусі виступати під своїми національними прапорами. За повідомленням комітету, ці атлети матимуть «таке ж ставлення, як і представники будь-якої іншої країни».

Паралімпійські ігри триватимуть у Мілані з 6 по 15 березня.