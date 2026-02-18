Норвезький лижник Клебо здобув свою десяту золоту медаль на Олімпіаді

Норвезький лижник Йоганнес Клебо виграв свою 10-ту золоту медаль Зимових Олімпійських ігор – посиливши рекорд, встановлений ним раніше на Олімпіаді у Мілані-Кортіні.



Клебо та його товариш по команді з Норвегії Ейнар Хедегарт впевнено виграли командний спринт у вільній дисципліні. Срібну медаль взяли США, а бронзу – Італія.

Це була п’ята золота медаль 29-річного Клебо лише на цих Іграх, а це означає, що він вигравав усі дисципліни, в яких брав участь, і йому залишилося ще одна дисципліна.

Клебо виграв три золоті медалі на Зимових Олімпійських іграх 2018 року в Пхьончхані та ще дві в Пекіні 2022 року. Він також має срібну та бронзову медалі Пекінських Ігор.