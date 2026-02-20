РФ і Білорусь отримали ліцензії на Паралімпіаду без відбору – Сушкевич

Російські та білоруські спортсмени, яким Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) надав право змагатися в Мілані та Кортіні-д’Ампеццо, не пройшли кваліфікацію на змагання, розповів в інтерв’ю Радіо Свобода президент Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич.

За його словами, МПК надав росіянам максимально можливу кількість запрошень.

«Вони перед Паралімпіадою були без права конкретних спортсменів брати участь. Коли в цей понеділок (16 лютого) Міжнародний палімпійський комітет надав шість слотів, тобто фактично ліцензій Росії і чотири Білорусі, він врятував суб'єктів російського паралімпійського руху і білоруського», – сказав Сушкевич.

Очільник українських паралімпійців вважає, що своїм рішенням МПК порушив власні правила, хоча на можливість отримати спеціальні запрошення претендували представники 36 країн.

«Даються ці слоти насамперед тим країнам, які є дебютантами або в них цей вид спорту малорозвинутий. І це є, в принципі, є підтримкою цих країн для розвитку в їхніх країнах зимових паралімпійських видів спорту. І другий принцип (був порушений) – надавати ці слоти тим країнам, в яких є молоді спортсмени, які починають свій шлях у зимових паралімпійських видах спорту. І Росія, і Білорусь – давні країни, які виступають в зимових видах спорту. Тому… підстав надавати Росії і Білорусі ці слоти не було», – вважає президент Національного паралімпійського комітету України.

Національний паралімпійський комітет України заявив, що українська паралімпійська команда і сам комітет бойкотують церемонію відкриття XIV зимових Паралімпійських ігор і вимагають не використовувати український прапор на церемонії відкриття Паралімпіади-2026.

У комітеті також наголосили, що спільнота українських паралімпійців і обурена «цинічним рішенням» Міжнародного паралімпійського комітету дозволити спортсменам з Росії й Білорусі взяти участь у Паралімпійських іграх 2026 року в Італії під своїми національними прапорами.

Міжнародний паралімпійський комітет цього тижня заявив, що шістьом росіянам і чотирьом білорусам буде дозволено брати участь під національними прапорами на Паралімпійських іграх в Італії. За повідомленням комітету, ці атлети матимуть «таке ж ставлення, як і представники будь-якої іншої країни».

Міністр молоді й спорту України Матвій Бідний повідомив, що представники уряду України бойкотуватимуть Паралімпійські ігри в Італії через це рішення.

Уряд Італії висловив категоричну незгоду з рішенням дозволити спортсменам з Росії та Білорусі взяти участь у Паралімпійських іграх 2026 року в Мілані під своїми національними прапорами. У заяві віцепрезидента Ради міністрів і міністра закордонних справ Антоніо Таяні й міністра спорту Андреа Абоді також був заклик до Міжнародного паралімпійського комітету переглянути це рішення.

Зимові Паралімпійські ігри триватимуть від 6 по 15 березня.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році на Олімпіаді російським та білоруським спортсменам дозволялося змагатися лише в статусі «нейтральних» атлетів.