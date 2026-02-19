Прем’єрка Литви заявила, що бойкотуватиме Паралімпіаду-2026 через рішення щодо РФ і Білорусі

Прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене заявила, що бойкотуватиме майбутні Паралімпійські ігри на знак протесту проти рішення дозволити російським та білоруським спортсменам змагатися під їхніми національними прапорами.

«Я планувала поїздку, щоб підтримати наших паралімпійських спортсменів та комітет, але ця поїздка не відбудеться, і нашого спортсмена, який представляє Литву, доведеться вшанувати тут», – сказала Ругінене радіо Žinių Radijas.

Як пише LRT, прем’єрка повторила свою критику Міжнародного олімпійського комітету, заявивши, що його рішення «не відображає сьогоднішньої реальності».

Також раніше литовський паралімпійський комітет рішуче розкритикував рішення дозволити російським та білоруським спортсменам змагатися на цьогорічних Паралімпіаді-2026 під їхніми національними прапорами.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звернувся до країн-партнерів із закликом бойкотувати церемонію відкриття Паралімпійських ігор через рішення дозволити використання національних символів Росії та Білорусі.

Читайте також: «Поступовий рух у бік зняття спортивних санкцій»: Бідний про рішення МОК щодо спортсменів РФ і Білорусі

Міжнародний паралімпійський комітет днями повідомив медіа, що дозволить обмеженій кількості спортсменів із Росії й Білорусі виступати під своїми національними прапорами. За повідомленням комітету, ці атлети матимуть «таке ж ставлення, як і представники будь-якої іншої країни».

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний повідомив, що представники уряду України бойкотуватимуть Паралімпійські ігри в Італії через це рішення.

Зимові Паралімпійські ігри триватимуть у Мілані з 6 по 15 березня.



