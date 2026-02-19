Україна закликає бойкотувати відкриття Паралімпіади через рішення щодо РФ і Білорусі – Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звернувся до країн-партнерів із закликом бойкотувати участь у церемонії відкриття Паралімпійських ігор через рішення дозволити використання національних символів Росії та Білорусі.

«Коли наші союзники не мовчать, коли вони виступають на захист наших спільних принципів та чесності спорту, ми відчуваємо, що не самотні. Такі принципові та чіткі заяви є надзвичайно важливими для протидії моральній сліпоті. Ми закликаємо всіх партнерів висловитися, а їхніх посадових осіб утриматися від участі в церемонії відкриття, якщо це ганебне рішення не буде скасовано», – написав міністр у соцмережі Х.

Сибіга подякував міністру закордонних справ Італіі Антоніо Таяні та міністру спорту Андреа Абоді за їхню чітку позицію щодо «ганебного рішення дозволити використання національних емблем Росії та Білорусі».

Раніше Міжнародний паралімпійський комітет повідомив медіа, що дозволить обмеженій кількості спортсменів із Росії й Білорусі виступати під своїми національними прапорами. За повідомленням комітету, ці атлети матимуть «таке ж ставлення, як і представники будь-якої іншої країни».

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний повідомив, що представники уряду України бойкотуватимуть Паралімпійські ігри в Італії через це рішення.

Зимові Паралімпійські ігри триватимуть у Мілані з 6 по 15 березня.





ФОТОГАЛЕРЕЯ: «Спорт поза війною?» Знищені Росією українські стадіони та спортивні комплекси на супутникових знімках Нині в Італії тривають XXV зимові Олімпійські ігри. Тисячі атлетів з десятків країн. Україну представляють 46 спортсменів в 11 видах спорту. Одного з яких, українського скелетоніста Владислава Гераскевича, дискваліфікували за кілька годин до початку змагань через відмову зняти «шолом пам’яті» із зображенням українських спортсменів, які загинули під час війни з РФ.















