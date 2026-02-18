Єврокомісар не поїде на відкриття Паралімпіади через допуск прапорів Росії й Білорусі

Європейський комісар з міжпоколіннєвої справедливості, молоді, культури та спорту Ґленн Мікаллеф не відвідає відкриття Паралімпійських ігор у Мілані – про це він повідомив 18 лютого.

Мікаллеф пояснив це рішення дозволом російським та білоруським спортсменам взяти участь у Іграх під національними прапорами. Перед цим, нагадав він, їм надали «вайлд-кард» – запрошення до участі поза рейтингом.

За словами єврокомісара, поки триває агресивна війна Росії проти України, він не може підтримати повернення національних символів, прапорів, гімнів та форми, які «невіддільні від цього конфлікту».

«З цієї причини я не буду присутній на церемонії відкриття Паралімпійських ігор. Я роблю це з повагою до спортсменів, але з чітким розумінням принципів, які стоять на кону», – заявив Мікаллеф.

Він додав, що спорт об’єднує, коли ґрунтується на принципах, і розділяє, коли ставить їх під загрозу. Він закликав своїх однодумців зайняти таку ж позицію.

Міжнародний олімпійський комітет 17 лютого повідомив агентствам AFP і SID, що дозволить обмеженій кількості спортсменів із Росії й Білорусі виступати під своїми національними прапорами. За повідомленням комітету, ці атлети матимуть «таке ж ставлення, як і представники будь-якої іншої країни». Він надав шість місць для участі за «вайлд-кард» Росії та чотири – Білорусі.

Паралімпійські ігри триватимуть у Мілані з 6 по 15 березня.



Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний повідомив, що представники уряду України бойкотуватимуть Паралімпійські ігри в Італії через це рішення.

