Українська команда бойкотує відкриття Паралімпіади-2026 – комітет

Національний паралімпійський комітет України заявляє, що українська паралімпійська команда і сам комітет бойкотують церемонію відкриття XIV зимових Паралімпійських ігор і вимагають не використовувати український прапор на церемонії відкриття Паралімпіади-2026. Заява оприлюднена на сайті комітету пізно ввечері 19 лютого.

Водночас у Національному паралімпійському комітеті додали: «Ми будемо боротись за спортивні перемоги українських спортсменів на XIV зимових Паралімпійських іграх і разом зі спортсменами інших країн добиватись принципів справедливості у паралімпійському спорті, підтримуючи головну мету Паралімпійських ігор як вищого спортивного форуму світу».

У комітеті також наголосили, що спільнота українських паралімпійців і обурена «цинічним рішенням» Міжнародного паралімпійського комітету дозволити спортсменам з Росії й Білорусі взяти участь у Паралімпійських іграх 2026 року в Італії під своїми національними прапорами.

«Звертаємо увагу, що ні Росія, ні Білорусь не пройшли кваліфікаційного процесу, щоб здобути ліцензії на участь у Паралімпіаді в Мілано-Кортіна! Причому це відбулося відповідно до того статусу російського і білоруського паралімпійських комітетів, який вони отримали як країни, які здійснюють жахливу військову агресію на території України», – йдеться в заяві.

«Необхідно усвідомити, що Росія, яка сьогодні окуповує українські території, масово вбиває цивільних людей – жінок, дітей, людей похилого віку, людей з інвалідністю, і відразу підіймає свій прапор, залитий кров’ю мирного населення України, на захоплених нею територіях. Саме такий прапор країни-вбивці керівництво МПК дає можливість підняти на території Зимової Паралімпіади Мілано-Кортіна, надавши максимальну кількість слотів для участі представникам Росії», – наголосили в комітеті.

Національний паралімпійський комітет України заявляє, що це рішення має «саме політичний характер, бо повністю суперечить принципам розподілу слотів на участь в Паралімпіаді, і надає Росії можливість демонструвати свої політичні атрибути на Паралімпіаді-2026: такі як прапор і гімн».

18 лютого президент Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич у коментарі hromadske заявив, що Україна не розглядає можливості не брати участі в Паралімпіаді.

«Якщо ми не поїдемо, це означатиме дозволити Путіну здобути перемогу над українськими паралімпійцями, над Україною, виключивши нас з Ігор. Цього не буде!» – наголосив він.

Міжнародний паралімпійський комітет цього тижня заявив, що шістьом росіянам і чотирьом білорусам буде дозволено брати участь під національними прапорами на Паралімпійських іграх в Італії. За повідомленням комітету, ці атлети матимуть «таке ж ставлення, як і представники будь-якої іншої країни».

Міністр молоді й спорту України Матвій Бідний повідомив, що представники уряду України бойкотуватимуть Паралімпійські ігри в Італії через це рішення.

Уряд Італії висловив категоричну незгоду з рішенням дозволити спортсменам з Росії та Білорусі взяти участь у Паралімпійських іграх 2026 року в Мілані під своїми національними прапорами. У заяві віцепрезидента Ради міністрів і міністра закордонних справ Антоніо Таяні й міністра спорту Андреа Абоді також був заклик до Міжнародного паралімпійського комітету переглянути це рішення.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував Таяні та Абоді за їхню чітку позицію щодо «ганебного рішення дозволити використання національних емблем Росії та Білорусі», а також звернувся до країн-партнерів із закликом бойкотувати церемонію відкриття Паралімпіади.

Москва заявила, що дії італійських міністрів є проявом «малодушної поступливості» італійської влади перед «дедалі більш зухвалими вимогами мерзенного режиму Зеленського» і його «п'ятої колони» на Апеннінах, «подвійних стандартів» і грубого порушення принципів Олімпійської Хартії».

Зимові Паралімпійські ігри триватимуть від 6 по 15 березня.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році на Олімпіаді російським та білоруським спортсменам дозволялося змагатися лише під нейтральним прапором.