Росія розкритикувала позицію уряду Італії щодо російського прапора на Паралімпіаді-2026

Посольство Росії в Італії розкритикувало заклик італійського уряду не дозволяти російським спортсменам змагатися під їхнім національним прапором на Паралімпійських іграх.

«Ні в кого немає сумнівів, що сфера паралімпійського спорту потребує особливої делікатності, такту, гуманізму і доброти. Грубі та недипломатичні кроки двох італійських політиків, які прикриваються авторитетом свого уряду, є образливими та потребують загального засудження», – йдеться у заяві посольства, опублікованій у фейсбуці.

Москва заявила, що дії італійських міністрів є проявом «малодушної поступливості» італійської влади перед «дедалі більш зухвалими вимогами мерзенного режиму Зеленського та його «п'ятої колони» на Апеннінах, «подвійних стандартів» та грубого порушення принципів Олімпійської Хартії».

Уряд Італії висловив категоричну незгоду з рішенням дозволити спортсменам з Росії та Білорусі взяти участь у Паралімпійських іграх 2026 року в Мілані під своїми національними прапорами. У заяві віцепрезидента Ради міністрів та міністра закордонних справ Антоніо Таяні та міністра спорту Андреа Абоді також був заклик до Міжнародного паралімпійського комітету переглянути це рішення.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував Таяні та Абоді за їхню чітку позицію щодо «ганебного рішення дозволити використання національних емблем Росії та Білорусі», а також звернувся до країн-партнерів із закликом бойкотувати церемонію відкриття Паралімпіади.

Читайте також: «Поступовий рух у бік зняття спортивних санкцій»: Бідний про рішення МОК щодо спортсменів РФ і Білорусі



Міжнародний паралімпійський комітет цього тижня заявив, що шістьом росіянам та чотирьом білорусам буде дозволено брати участь під національними прапорами на Паралімпійських іграх в Італії.

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний повідомив, що представники уряду України бойкотуватимуть Паралімпійські ігри в Італії через це рішення.

Зимові Паралімпійські ігри триватимуть у Мілані з 6 по 15 березня.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році на Олімпіаді російським та білоруським спортсменам дозволялося змагатися лише під нейтральним прапором.