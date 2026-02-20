Це політичне рішення МПК поза регламентом. Сушкевич про допуск спортсменів від Росії і Білорусі до участі в Паралімпіаді

Національний паралімпійський комітет України заявляє, що українська паралімпійська команда і сам комітет бойкотують церемонію відкриття Зимових Паралімпійських ігор, що розпочнуться 6 березня. І вимагають не використовувати український прапор на церемонії відкриття.

Які причини такого рішення? Це питання Радіо Свобода поставило під час онлайн інтерв'ю президенту Паралімпійського комітету України Валерію Сушкевичу.

– Давайте ми трошки згадаємо, як це було у 2022 році. Чотири роки тому, коли були минулі зимові Паралімпійські ігри, через буквально три тижні після початку російського повномасштабного вторгнення ї війни, ми приїхали на зимову паралімпіаду в Пекін.

Чотири роки тому ми вигнали команди Росії і Білорусі зі зимових паралімпійських ігор у Пекіні

Приїхали і побачили, що там є і Росія, і Білорусь. Є команди країни-агресора, країна-окупантп, яка почала війну та її сателіта.

Ми тоді спробували зробити щось, щоб ці команди не брали участь узимових паралімпійських іграх.

І ви знаєте, ми тоді змогли підняти загал Міжнародних паралімпійських комітетів, всієї міжнародної паралімпійської сім'ї. А головне була політична воля керівництва лідерів Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Усі, об'єднавшись, заявили: Росія, Білорусь – геть із зимової паралімпіади. Я підкреслюю, чотири роки тому ми вигнали команди Росії і Білорусі зі зимових паралімпійських ігор у Пекіні, Китаї. І вони виїхали.

Пройшло 2 роки і ми відчули тенденцію, яку започаткував МОК міжнародний олімпійський комітет.

Почали говорити про те, що допускають нейтральних атлетів в олімпійському русі. Аналогічне рішення ухвалив і Міжнародний паралімпійський комітет (МПК).

Як це сталося? «Дякуючи потужному впливу президента Путіна на делегатів Азії, Африки, Латинської Америки»

А в минулому році ми побачили, що тенденція лояльності до країни-вбивці зростає. І це призвело до того, що на генеральній асамблеї в Кореї оголосили рішення про те, щоб повернути повноправне членство Росії і Білорусі в міжнародному паралімпійському русі.

Як це сталося? Російський паралімпійський комітет в особі його президента визнав, що це відбулося «дякуючи потужному впливу президента Путіна на делегатів Азії, Африки, Латинської Америки». Генеральна асамблея проголосувала за повернення повноправного членства.

Тобто, є гасло «спорт без політики», а при цьому політичне керування Міжнародним паралімпійським комітетом відбулося ще в минулому році на Генеральній асамблеї.

Але питання в тому, що всі бачили, що на зимовій паралімпіаді в «Мілано-Кортина»-2026 немає можливості виступати суб'єктам російсько-білоруського спорту. Чому? А тому що вони не були членами на той час, коли походив кваліфікаційний процес.

Що таке кваліфікаційний процес – це здобуття ліцензій на право виступу на паралімпійських іграх.

Тобто ці дві країни, їхні суб'єкти спортивні, не мали можливості отримувати на чемпіонатах світу, чемпіонатах континентів, на кубках світу, кваліфікаційних змаганнях, вони не мали можливості завойовувати ліцензії на право виступу.

Тобто спортсмени Росії і Білорусі перед паралімпіадою «Мілано–Кортина» не мали прав на участь у паралімпіаді.

Саме Росії дали максимальну кількість слотів. Жодна країна світу не отримала такої великої кількості слотів

Ну, і таким чином, коли у цей понеділок Міжнародний палімпійський комітет надав 6 слотів, тобто фактично, ліцензій Росії і 4 Білорусі. Тим самим він врятував, якщо це можна назвати цим словом, суб'єктів російського паралімпійського руху і білоруського, і надав їм без регламенту право виступати на зимовій паралімпіаді «Мілано–Кортина» з прапором і гімном, тому що вони повноправні члени.

При цьому: 36 країн, я повторюю, 36 країн претендували на ці додаткові слоти. Але саме Росії дали максимальну кількість слотів. Жодна країна світу не отримала такої великої кількості слотів.

Так, це 6, начебто і небагато, але це найбільше, ніж будь-якій іншій країні.

Таким чином відбулося практично політичне рішення Міжнародного паралімпійського комітету. І суб’єкти російського паралімпійського спорту, суб'єкти країни-вбивці отримали можливість приїхати на Пралімпіаду-2026, підняти там той прапор, який вони піднімають на окупованих територіях України, политий кров’ю наших мирних жителів. Вони хочуть цей прапор підняти на паралімпіаді «Мілано–Кортина».

– Що дозволило МПК ухвалити таке рішення?

– Вони не мали ніяких регламентних прав надавати оці додаткові слоти командам Росії і Білорусі на участь в Паралімпіаді. А коли вони отримали ці слоти, то відповідно вже й вони мають право піднімати прапор.

Є регламент: кому повинна бути надаватися перевага і за яким принцип роздаються ці слоти.

Насамперед, це слоти для країн-дебютантів – нових в паралімпійському русі, або ж у них цей вид спорту, зимовий вид спорту – малорозвинутий. І це є підтримкою для цих країн для розвитку в їхніх країнах зимових видів, зимових паралімпійських видів спорту.

Тоді на яких підставах ці слоти роздавалися? Я відповідаю – підстав надавати Росії і Білорусі ці слоти – не було

А другий регламентний принцип – надавати ці слоти тим країнам, в яких є молоді спортсмени, які починають свій шлях у зимових паралімпійських видах спорту.

Росія і Білорусь давно виступають у зимових видах спорту. Тому вони не підпадають під ці умови, не відповідають визначеному регламенту.

Тоді на яких підставах ці слоти роздавалися? Я відповідаю – підстав надавати Росії і Білорусі ці слоти – не було.

Що призвело до цього? Ви знаєте, я пояснив.

А ви знаєте, що сказав президент російського паралімпійського комітету з цього приводу, коли я спитав, як їм це вдалося?

Він сказав: це наша «майстерна спортивна дипломатія».

При цьому, я нагадаю, що Генеральна асамблея кілька років тому заявила, що Міжнародний олімпійський комітет і Міжнародний паралімпійський комітет є одними з головних провайдерів боротьби за мир у всьому світі.

Власне мирні акценти є і в Олімпійській хартії і в Конституції Міжнародного паралімпійського комітету. Але на цю філософію, на ці принципи, на жаль, сьогоднішнє керівництво міжнародного олімпійського комітету не зважає.

– А як взагалі команда і спортсмени відреагували на рішення про бойкот відкриття?

– Це рішення, ця заява обговорювалася і приймалася разом із командою.

Цей текст заяви був опрацьований і обговорений перед тим, як його публікувати, надіслати до Міжнародного паралімпійського комітету, до Міжнародного паралімпійського комітету, і поширити у соцмережах.

– Також була інформація, що претендували на участь від Росії спортсмени, колишній російські військові?

– На жаль, багато говорять про те що в складі тих 6 спортсменів, які отримали слоти, є суб'єкти так званої «СВО».

Але я думаю, що їх там немає, бо спорт вищих досягнень, це робота дуже тривала кропітка і велика, щоб досягти рівня паралімпійських результатів і кваліфікаційних результатів. Вони не могли апріорі потрапити на цю Паралімпіаду.

– А чи є в українській команді паралімпійській і в зимових видах спорту і в літніх українські ветерани АТО-ООС і вже повномасштабного вторгнення?

– На цей момент в зимовій команді, поки що, в тому варіанті, в якій вона є, немає. Але у нас уже в паралімпійському русі з'явилисz спортсмени в літніх видах спорту, які досягли певних результатів навіть на чемпіонатах світу і європи. Є такі.

На паралімпіаді в Парижі були ветерани, які виступали дуже гідно, які виступали, які комунікували. Була зустріч, до речі, з дипломатами, з представниками інших країн наших воїнів, захисників.

Тобто на сьогоднішній день ми працюємо з ветеранським рухом, і ті, хто має талант і здібності, можливості, скажімо, реалізуватися в спорті – ця робота триває і вона буде тривати обов’язково.

– Чого зараз найбільше не вистачає паралімпійському спорту для розвитку, яка найбільш нагальна потреба?

– Дуже багато проблем. І я вам скажу, більшість з ключових проблем принесла з собою війна.

У нас критично скоротилось фінансування

У нас суттєво скоротилось фінансування, дуже суттєво, просто критична суттєво скоротилася з фінансування у нас.

Після окупації Криму забрали найкращу в світі паралімпійську спортивну базу, яку ми побудували в Криму.

Це найкраща база. Це визнали всі. І її Росія окупувала.

Дуже багато спортивних споруд сьогодні зруйновано – біля 1800 спортивних споруд в Україні зруйнованих повністю або частково.

А ви уявляєте нашу спортсмена, який зараз вже виїхав разом з командою, який готується або завтра вийде на старт, щоб перемагати, а йому дзвонить донечка і каже: Тату, летить балістична ракета на Харків – мені страшно!

Ви розумієте стан нашого паралімпійця, який на старті, який повинен в цей момент зосередитись, включитись і перемагати в світовому спорті.

Але можу сказати також те, що торкається зарплат в системі пролімпійського спорту. Вони одні з найнижчих, щоб ви знали, в нашому національному спорті. Такі реалії.

Але коли ми виступили в Парижі і показали результати, то фрнацузька преса писала, що українська паралімпійська команда в Парижі – це якесь маленьке чудо, яке складно пояснити, як вони під час війни можуть бути такими переможними.

Тобто є купа проблем, страшних критичних моментів, але нам вдається продовжувати тренуватися, боротися за мир, за перемогу України.

– А у чому секрет успіху української паралімпійської збірної і в літніх, і в зимових видах спорту?

– Знаєте, у вересні місяці минулого року президент Європейського паралімпійського комітету прислав листа міністру спорту України і копію мені прислав.

Україна створила найкращу в світі систему фізичної культури і спорту для людей з інвалідністю.

Він написав, що Україна створила найкращу в світі систему фізичної культури і спорту для людей з інвалідністю. Вона може і є зразком, для будь якої країни світу.

Це написала людина, яка очолює Європейські паралімпійський комітет.

Ми дійсно, одна із найефективніших систем в світі по реалізації, по питомій вазі ефективності роботи у спорті для людей з інвалідністю.

Причому як в паралімпійському спорті, так ви знаєте і в дефлімпійському спорті, тому що тільки що наша команда, команда спортсменів з ураженням слуху приїхала з Японії із першим місцем в світі на міжнародних Дефлімпійських іграх.

Сьогодні є поширення спортивно ветеранського руху. Я дуже вітаю і захоплююсь цим. Не вистачає трошки системності, систематичності в цих питаннях.

Я вважаю, що спорт є життєдайною силою для будь якої людини

Так чи інакше, є варіанти, що із ветеранського спорту у паралімпійський спорт приходять і прийдуть люди, воїни, хлопці, дівчата, які зможуть реалізувати себе в Паралімпійському спорті.

Я вважаю, що спорт є життєдайною силою для будь якої людини, яка попала в будь який варіанти складних життєвих обставин. Я це знаю зі свого життя.

Той центр реабілітаційний, який ми створили в нашому паралімпійському центрі в Карпатах, то офіцери НАТО, які побували на наших реабілітаційних заходах в цьому центрі для ветеранів, вони сказали, що паралімпійці створили реабілітаційний центр, який працює за принципом – поверення до життя.

І ми це реалізуємо в нашому варіанті впливу і підтримки тих, хто постраждав на війні. І перемогами наших паралімпійців в світовому спорті.

