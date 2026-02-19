Доступність посилання

Гераскевич заявив про намір «продовжувати боротьбу». Адвокат каже, що на оскарження є 30 днів

12 лютого МОК заборонив Владиславу Гераскевичу виступати на Олімпіаді-2026, пояснивши це рішення тим, що спортсмен відмовився «дотримуватися правил щодо вираження поглядів» через намір вдягнути шолом із портретами загиблих українських спортсменів
Український скелетоніст Владислав Гераскевич заявив про намір «продовжувати боротьбу», назвавши абсурдним рішення МОК заборонити йому виступати на Олімпіаді-2026 у «шоломі пам’яті».

«Я дивуюся абсурдності звинувачень від МОК. Я повністю і абсолютно переконаний, що ці спортсмени мали право і мають бути на цьому шоломі, вони мали бути там під час змагань. І я вірю, що в майбутньому вони там ще будуть», – заявив він на пресконференції.

Як розповів адвокат спортсмена Євген Пронін, у них є 30 днів на оскарження. За його словами, наразі найлегший шлях з огляду юрисдикції – це саме Федеральний суд Швейцарії.

«Найголовніше – не ухвалювати ніяких швидких рішень, тому що, коли ми подавали оскарження, ми схвалювали це рішення швидко, бо в нас було всього-на-всього 24 години. Зараз у нас є 30 днів, щонайменше. І тому ми будемо більш зважено до цього підходити. Є команда європейських юристів, які долучилися і готові допомагати нам. Тому що, щоб представляти інтереси у Швейцарській юрисдикції, нам потрібні фахівці, які мають відповідні дозволи, відповідну кваліфікацію там. І звісно є наша команда, яка витягує дуже багато матеріалів і комунікує з України, бо це наш український спортсмен», – пояснив Пронін.

Щодо усіх подальших кроків, то, за його словами, вирішуватиме лише Владислав Гераскевич.

На запитання журналістів щодо того, чи є у складі адвокатів Андрій Єрмак, спортсмен відповів, що до них офіційно не зверталися. Інформацію про бажання Єрмака долучитися до майбутніх кроків побачили в Інтернеті. Своєю чергою Євген Пронін зазначив, що їхня команда не потребує додаткової юридичної підтримки.

«Ніхто на комунікацію не виходив, а навіть якщо виходили, то не пробилися. А якби й пробилися, то мені моєї компетенції у Спортивному арбітражі достатньо. Стороння допомога, якщо потрібна, то я сам про неї попрошу. Я навіть сьогодні бачив, що юристи інших компаній комунікують, що будуть подавати якісь позови до суду – це не відповідає ні інтересам України, ні спортсмена, не відповідає дійсності. І це дуже завадило в той день, бо в мене було півтори години, щоб подати цю апеляцію. І дуже багато ваших колег контактувало зі мною – чи правда це, чи ні. Дуже багато зради було посіяно. І це дуже відволікало», – розповів Пронін.

МОК «заборонив власну репутацію»: Київ розкритикував

12 лютого МОК повідомив про заборону українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати на Зимових Олімпійських іграх-2026. Комітет пояснив рішення відмовою Гераскевича «дотримуватися правил щодо вираження поглядів» через намір вдягнути шолом із портретами загиблих українських спортсменів.

Гераскевич вважає, що, виступаючи в «шоломі пам’яті», він не порушував ніяких правил, і його дискваліфікація є незаконною.

13 лютого Спортивний арбітражний суд (CAS) розглянув заяву спортсмена-скелетоніста Владислава Гераскевича проти Міжнародної федерації бобслею та скелетону та Міжнародного олімпійського комітету. CAS відхилив скаргу Гераскевича.

Нині в Італії тривають XXV зимові Олімпійські ігри. Тисячі атлетів з десятків країн. Україну представляють 46 спортсменів в 11 видах спорту. Одного з яких, українського скелетоніста Владислава Гераскевича, дискваліфікували за кілька годин до початку змагань через відмову зняти «шолом пам’яті» із зображенням українських спортсменів, які загинули під час війни з РФ.

