Гераскевич заявив про намір «продовжувати боротьбу». Адвокат каже, що на оскарження є 30 днів

Український скелетоніст Владислав Гераскевич заявив про намір «продовжувати боротьбу», назвавши абсурдним рішення МОК заборонити йому виступати на Олімпіаді-2026 у «шоломі пам’яті».

«Я дивуюся абсурдності звинувачень від МОК. Я повністю і абсолютно переконаний, що ці спортсмени мали право і мають бути на цьому шоломі, вони мали бути там під час змагань. І я вірю, що в майбутньому вони там ще будуть», – заявив він на пресконференції.

Як розповів адвокат спортсмена Євген Пронін, у них є 30 днів на оскарження. За його словами, наразі найлегший шлях з огляду юрисдикції – це саме Федеральний суд Швейцарії.



«Найголовніше – не ухвалювати ніяких швидких рішень, тому що, коли ми подавали оскарження, ми схвалювали це рішення швидко, бо в нас було всього-на-всього 24 години. Зараз у нас є 30 днів, щонайменше. І тому ми будемо більш зважено до цього підходити. Є команда європейських юристів, які долучилися і готові допомагати нам. Тому що, щоб представляти інтереси у Швейцарській юрисдикції, нам потрібні фахівці, які мають відповідні дозволи, відповідну кваліфікацію там. І звісно є наша команда, яка витягує дуже багато матеріалів і комунікує з України, бо це наш український спортсмен», – пояснив Пронін.



Щодо усіх подальших кроків, то, за його словами, вирішуватиме лише Владислав Гераскевич.

На запитання журналістів щодо того, чи є у складі адвокатів Андрій Єрмак, спортсмен відповів, що до них офіційно не зверталися. Інформацію про бажання Єрмака долучитися до майбутніх кроків побачили в Інтернеті. Своєю чергою Євген Пронін зазначив, що їхня команда не потребує додаткової юридичної підтримки.



«Ніхто на комунікацію не виходив, а навіть якщо виходили, то не пробилися. А якби й пробилися, то мені моєї компетенції у Спортивному арбітражі достатньо. Стороння допомога, якщо потрібна, то я сам про неї попрошу. Я навіть сьогодні бачив, що юристи інших компаній комунікують, що будуть подавати якісь позови до суду – це не відповідає ні інтересам України, ні спортсмена, не відповідає дійсності. І це дуже завадило в той день, бо в мене було півтори години, щоб подати цю апеляцію. І дуже багато ваших колег контактувало зі мною – чи правда це, чи ні. Дуже багато зради було посіяно. І це дуже відволікало», – розповів Пронін.

12 лютого МОК повідомив про заборону українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати на Зимових Олімпійських іграх-2026. Комітет пояснив рішення відмовою Гераскевича «дотримуватися правил щодо вираження поглядів» через намір вдягнути шолом із портретами загиблих українських спортсменів.

Гераскевич вважає, що, виступаючи в «шоломі пам’яті», він не порушував ніяких правил, і його дискваліфікація є незаконною.

13 лютого Спортивний арбітражний суд (CAS) розглянув заяву спортсмена-скелетоніста Владислава Гераскевича проти Міжнародної федерації бобслею та скелетону та Міжнародного олімпійського комітету. CAS відхилив скаргу Гераскевича.