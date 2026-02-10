Європарламент назвав список «безпечних країн походження» для прохачів притулку та спростив їхню депортацію

Європейський парламент вніс поправки до регламенту Євросоюзу щодо процедури надання притулку. Вони стосуються «безпечних третіх країн» і «безпечних країн походження» для прохачів притулку в країнах ЄС, ідеться на сайті Європарламенту. Тепер документ має затвердити Рада Євросоюзу.

«Безпечними» країнами для своїх громадян євродепутати визнали Бангладеш, Колумбію, Єгипет, Косово, Індію, Марокко й Туніс, а також усі країни-кандидати в ЄС (такі як Грузія, Туреччина та Сербія). При цьому на них поширюються обмеження: якщо на території згаданих регіонів відбувається військовий конфлікт, якщо частка позитивних рішень про надання притулку громадянам цієї країни в ЄС перевищує 20% або якщо щодо неї схвалені санкції у зв’язку з порушеннями фундаментальних прав людини. Члени ЄС можуть визначити «безпечні» країни походження на національному рівні.

Також Європарламент затвердив нові умови концепції «безпечної третьої країни» (держави, громадянином якої прохач притулку не є, але яка може надати йому захист). Такою можуть вважати третю країну, з якою ЄС або окрема країна-член має договір про прийом і розміщення прохачів притулку, або це така країна, яку прохач притулку проїжджав на шляху до ЄС. У такому разі, якщо він в’їхав до європейської країни через іншу державу, яку ця країна вважає «безпечною», вона має право не розглядати заяву прохача притулку.

Остаточний список «безпечних третіх країн» не затверджений, і кожна країна ЄС матиме право сама визначати список таких держав.

Від кінця липня 2025 року Німеччина зупинила видачу гуманітарних віз, які видавали переслідуваним із політичних мотивів.

Пізніше Європарламент затвердив реформу механізму призупинення безвізового режиму, яка спростить тимчасове або постійне відновлення візових вимог для країн, які «становлять загрозу безпеці або порушують права людини». Заходи застосовуватимуться до всіх 61 країн, які мають безвізовий режим із ЄС, включно з країнами Західних Балкан, Молдовою та Україною, які претендують на вступ до союзу.