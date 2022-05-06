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HRW закликає звільнити іноземних мігрантів на Волині і Миколаївщині, затриманих до вторгнення РФ

Люди, опитані в обох центрах, сказали, що їх затримали за кілька місяців до російського вторгнення за незаконну спробу перетнути кордон із Польщею чи за порушення візового режиму

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch закликала владу України звільнити іноземних мігрантів на Волині і Миколаївщині, затриманих до вторгнення РФ, повідомляє у п’ятницю сайт організації.

«Мігранти та прохачі притулку майже два місяці перебувають під замком на межі зони бойових дій. Затримані налякані і перебувають у небезпеці, і немає жодних підстав тримати їх в імміграційному ув’язненні», – заявила Надя Хардман, дослідниця прав біженців та мігрантів HRW.

В організації вказують, що йдеться про ситуацію у Центрі тимчасового утримання іноземців та осіб без громадянства у Миколаївській області. У середині квітня двоє осіб звідти звернулися до правозахисників по допомогу. Чоловіки розповіли, що отримали листи зі своїх посольств, відправлені українській владі, з проханням терміново сприяти їхньому звільненню, але досі обидва залишаються під вартою.

Також HRW каже, що схожу ситуацію зафіксували на початку квітня у Центрі розміщення мігрантів в смт. Журавичі у Волинській області, де також під вартою залишаються мігранти та прохачі притулку. Люди, опитані в обох центрах, сказали, що їх затримали за кілька місяців до російського вторгнення за незаконну спробу перетнути кордон із Польщею чи за порушення візового режиму.

Якою б не була початкова причина їхнього затримання, подальше утримання людей під вартою наражає їх на небезпеку на тлі воєнних дій, зазначає HRW.

У правозахисній організації стверджують, що зверталися до української влади 9 березня і 20 квітня щодо становища людей, які перебувають в імміграційному ув’язненні, але не отримали відповіді.

Опитані HRW в центрах особи заявили, що хотіли б поїхати якнайшвидше і знайти притулок у сусідніх країнах разом з іншими мирними жителями, які втікають з України.

Повідомляється, що все ж дехто із Журавичів і з Миколаївщини були звільнені та евакуйовані до Польщі за сприяння посольств у сусідніх країнах.

Як приклад, правозахисники наводять центр утримання мігрантів у Чернігові, де людям дозволили його залишити одразу після того, як стало зрозуміло, що їм загрожує небезпека. Згідно з дипломатичними джерелами, всі звільнені затримані, які раніше перебували в Чернігові, перетнули кордон України, кажуть в HRW.

Human Rights Watch наголошує: у час, коли Євросоюз вітає українських біженців, ЄС має «кинути рятівне коло» для мігрантів та шукачів притулку, які все ще перебувають у небезпеці в Україні.

За даними ООН, Україну від початку повномасштабного вторгнення Росії залишили понад 5,5 мільйонів людей.

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