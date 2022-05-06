HRW закликає звільнити іноземних мігрантів на Волині і Миколаївщині, затриманих до вторгнення РФ

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch закликала владу України звільнити іноземних мігрантів на Волині і Миколаївщині, затриманих до вторгнення РФ, повідомляє у п’ятницю сайт організації.

«Мігранти та прохачі притулку майже два місяці перебувають під замком на межі зони бойових дій. Затримані налякані і перебувають у небезпеці, і немає жодних підстав тримати їх в імміграційному ув’язненні», – заявила Надя Хардман, дослідниця прав біженців та мігрантів HRW.

В організації вказують, що йдеться про ситуацію у Центрі тимчасового утримання іноземців та осіб без громадянства у Миколаївській області. У середині квітня двоє осіб звідти звернулися до правозахисників по допомогу. Чоловіки розповіли, що отримали листи зі своїх посольств, відправлені українській владі, з проханням терміново сприяти їхньому звільненню, але досі обидва залишаються під вартою.

Також HRW каже, що схожу ситуацію зафіксували на початку квітня у Центрі розміщення мігрантів в смт. Журавичі у Волинській області, де також під вартою залишаються мігранти та прохачі притулку. Люди, опитані в обох центрах, сказали, що їх затримали за кілька місяців до російського вторгнення за незаконну спробу перетнути кордон із Польщею чи за порушення візового режиму.

Якою б не була початкова причина їхнього затримання, подальше утримання людей під вартою наражає їх на небезпеку на тлі воєнних дій, зазначає HRW.

У правозахисній організації стверджують, що зверталися до української влади 9 березня і 20 квітня щодо становища людей, які перебувають в імміграційному ув’язненні, але не отримали відповіді.

Опитані HRW в центрах особи заявили, що хотіли б поїхати якнайшвидше і знайти притулок у сусідніх країнах разом з іншими мирними жителями, які втікають з України.

Повідомляється, що все ж дехто із Журавичів і з Миколаївщини були звільнені та евакуйовані до Польщі за сприяння посольств у сусідніх країнах.

Як приклад, правозахисники наводять центр утримання мігрантів у Чернігові, де людям дозволили його залишити одразу після того, як стало зрозуміло, що їм загрожує небезпека. Згідно з дипломатичними джерелами, всі звільнені затримані, які раніше перебували в Чернігові, перетнули кордон України, кажуть в HRW.

Human Rights Watch наголошує: у час, коли Євросоюз вітає українських біженців, ЄС має «кинути рятівне коло» для мігрантів та шукачів притулку, які все ще перебувають у небезпеці в Україні.

За даними ООН, Україну від початку повномасштабного вторгнення Росії залишили понад 5,5 мільйонів людей.