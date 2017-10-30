Притулок каталонському президенту Пучдемону може надати Бельгія?

Брюссель – Попри одностороннє оголошення незалежності Каталонії, перший день прямого управління цим регіоном із боку центральної влади Мадрида пройшов без конфліктів. Прапори Іспанії далі майорять над офіційними установами Барселони. Звільнені за наказом іспанського уряду міністри Каталонії, все ж, намагалися продовжувати свою роботу. Тим часом, через протистояння між каталонцями і Мадридом, розгорівся бельгійсько-іспанський дипломатичний скандал.

На сутички під час незаконного референдуму Каталонії першим і єдиним відреагував прем’єр-міністр Бельгії Шарль Мішель, що своїм твітом засудив надмірні дії правоохоронців. А минулими вихідними «оливи у вогонь» підлив ще й бельгійський держсекретар з питань міграції Тео Франкен. Коментуючи одностороннє оголошення незалежності урядом Каталонії, очолюваним Карлесом Пучдемоном, цей представник фламандських політиків-націоналістів заявив, що каталонський політик може отримати притулок у Бельгії.

«У Каталонії відбувається така значна ескалація, що, як на мене, реалістичним виглядає заявити, що кілька каталонців попросять у Бельгії політичного притулку. Вони це можуть зробити, адже закон це дозволяє. Вони мають право звернутися із проханнями і будуть захищені належним чином, як і всі інші прохачі притулку», – зазначив Тео Франкен, спричинивши обурення та критику не лише з боку Іспанії, а й у себе вдома. Прем’єр-міністр у відповідь закликав його не «підливати оливи у вогонь», а дехто із фламандських політиків назвав це «обурливим браком мудрості».

Карлес Пучдемон, лідер каталонських сепаратистів, справді постав перед загрозою ув’язнення за організацію заколоту й може бути засудженим на 30 років ув’язнення. Тим часом, дипломатичне напруження між Бельгією, з одного боку, де частина нідерландськомовних політиків теж мріє про незалежність, та, з іншого – Іспанією, набирає обертів. Подібні заяви неприйнятні й повинні бути негайно виправлені, каже євродепутат від Іспанії Вероніка Лопе Фонтанє.

«Це неприйнятно і неймовірно, що один із міністрів Європейського союзу робить такі абсолютно передчасні заяви, якими тільки підливає оливи у вогонь. Але сподіваюся, що ці слова негайно будуть виправлені», – прокоментувала іспанський європарламентар.

Заява бельгійського урядовця – жест симпатії каталонському сепаратизму

Оглядачі звертають увагу, що за заявами бельгійського міністра криється значно символічніший жест: таким чином Франкен демонструє симпатії своєї партії «Новий фламандський альянс» до ініціативи каталонських прихильників незалежності, навіть попри те, що це може спричинити дипломатичні потрясіння.

«Так, це правда, але якщо стоїть питання, чи можуть вони попросити притулку, то відповідь є ствердною. А якщо це не до вподоби іспанцям, як колись було й із басками, то це суто їхня проблема, а не моя», – заявляє Франкен.

Згідно з останньою інформацією однієї з каталонських газета El Periorico, звільнений Мадридом із посади президент Каталонії Карлес Пучдемон має намір з коротким візитом побувати у Брюсселі. Каталонський часопис вважає, що це потенційно пов’язане із пропозицією Тео Франкена та оголошеною ним зустріччю із «фламандськими лідерами». Водночас, бельгійський прем’єр Шарль Мішель поспішив виступити із заспокійливою заявою, що «прохання притулку Пучдемона зовсім не фігурує у нинішньому порядку денному».

А у Барселоні, тим часом, кожен рух каталонських урядовців фіксують світові медіа. Під оплески прихильників незалежності, своє місце у кабінеті зайняв звільнений центральною владою Іспанії міністр інфраструктури Жозеп Рул, який у своєму мікроблозі у Twitter пише, що він – у своєму кабінеті, бо виконує обов’язки, накладені на нього каталонським народом.