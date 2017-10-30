Полюбовно вже не розійдуться – експерт-міжнародник про Каталонію та Мадрид

Компроміси між Барселоною та Мадридом малоймовірні, вважає експерт з міжнародних відносин Геннадій Друзенко, причому відповідальність за це покладає почати і на іспанську владу, і на Євросоюз. Зі свого боку, дипломат Маркіян Лубківський наголошує: українській владі варто вчитися твердості в іспанського уряду, адже цей досвід ще може знадобитися в разі розвитку сепаратистських рухів в західних прикордонних регіонах України.

Дипломат Маркіян Лубківський впевнений, що ситуація в Каталонії іде на спад. До такої думки його підштовхує те, що Мадрид перебрав на себе керування регіоном, відсторонивши уряд Карлоса Пучдемона.

«Можливо, він (Пучдемон – ред.) розраховував на те, що іспанський уряд проявить слабкість. Але треба віддати належне іспанському центральному уряду, який в перші моменти, можливо, розгубився, але опанував ситуацію», – констатує він.

Лубківський вважає, що Україні є чого повчитися з іспанського досвіду – зокрема того, як мирним шляхом повернути бунтівний регіон до складу країни, а також забезпечувати виконання положень Конституції.

Українська влада має в Конституції країни закласти важелі, які унеможливлять одноосібне відокремлення окремих регіонів

«Переконаний, що українська влада має дійти до того, аби в Конституції країни закласти важелі, які унеможливлять одноосібне відокремлення або навіть автономізацію окремих регіонів, якщо це раптом комусь спаде на голову. Я не хочу видатися злим провісником, але мене все ще тривожить ситуація, яка сьогодні є в західних областях України», – зізнався він в ефірі «Ранкової Свободи».

Хоча дипломат не вірить у силовий сценарій, та зазначає, що розвитку подій варто чекати вже сьогодні – в перший робочий день після розпуску уряду Пучдемона, коли відсторонені від управління регіоном каталонські політики можуть спробувати прийти на робочі місця.

Днями представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Москва слідом за Мадридом вважає проведений в Каталонії референдум нелегітимним. Таку позицію Росії Маркіян Лубківський оцінює як непослідовну.

Виходить, що стосовно Криму та наших східних теренів – то вони можуть «визначатися». А до Іспанії, виявляється, інше ставлення

«Виходить, що стосовно Криму та наших східних теренів – то вони можуть «визначатися» і з допомогою Росії опинитися в один прекрасний день під агресією та анексією. А до Іспанії, виявляється, інше ставлення. Тому це політика подвійних стандартів», – впевнений він. Заява Захарової, на думку Лубківського, спричинена тим, що сама Росія – геть не монолітна і не зацікавлена в створенні додаткових прецедентів відділення автономій.

Можливе ж втручання Євросоюзу, за прогнозом експерта, полягатиме виключно в тому, щоб не допустити зростання напруги.

«Це зараз видається мені ціллю європейців у Брюсселі: вони не хочуть ескалації, не хочуть протистояння, але разом із тим, підтримують цілісність та суверенітет Іспанії. Тому впливи можуть бути виключно правового характеру і з наголосом на те, щоб ситуація в Іспанії розвивалася мирно», – зазначив український дипломат Маркіян Лубківський.

Парламент Каталонії 27 жовтня проголосував за незалежність цього автономного регіону від Іспанії

Важко уявити танки на вулицях Барселони, як у часи Франко – Друзенко

Говорячи про можливий вплив іспанського випадку на Україну, журналіст-міжнародник Олексій Коваль висловив переконання, що Євросоюз не переключатиме увагу з проблем українських сепаратистів на сході на локальні проблеми. Тим паче, як зауважує експерт, Європейський союз переклав відповідальність за внутрішні конфлікти на національні уряди країн.

Не думаю, що через ці події Євросоюз переключиться на локальні гарячі точки

«Я не думаю, що через ці події Євросоюз переключиться на всі ці локальні гарячі точки, які є в багатьох країнах Євросоюзу, і це якось змінить, наприклад, політику всього Євросоюзу до проблем, які існують в Україні щодо сепаратизму на сході», – вважає журналіст.

Водночас експерт-міжнародник Геннадій Друзенко не поділяє оптимізму Маркіяна Лубківського щодо подальшого розвитку відносин між Барселоною та Мадридом.

Мадрид вже звинуватив і голову каталонського уряду, і депутатів каталонського парламенту в кримінальних злочинах

«Полюбовно точно вже не розійдуться, оскільки Мадрид вже звинуватив і голову каталонського уряду, і депутатів каталонського парламенту, які голосували за незалежність, в кримінальних злочинах», – прогнозує він. Друзенко нагадує, що Мадрид закрив шлях до діалогу, ув’язнивши двох каталонських лідерів, Жорді Санчеса та Жорді Кушарта.

«На сьогодні питання стоїть тільки в тому, чи опір прямому управлінню з Мадрида буде, чи він буде мирний чи перейде в якісь насильницькі способи», – переконаний експерт.

Рішення керівництва Євросоюзу підтримати Мадрид експерт вважає не надто розважливим, адже в Європі вистачає національних меншин, які в тій чи іншій мірі претендують на відокремлення від своїх метрополій – наприклад, Шотландія, де навесні цього року парламент проголосував за черговий референдум щодо виходу зі складу Великої Британії.

І Шотландія, і Каталонія, і Ломбардія були, як правило, більш проєвропейські. На сьогодні вони отримали порцію холодного душу

«Думаю, це викличе цілу хвилю розчарування в Євросоюзі в тих регіонах, як прагнуть або незалежності, або більшої автономії. Підкреслю, що всі ці регіони – і Шотландія, і Каталонія, і Ломбардія – були, як правило, більш проєвропейські, ніж в середньому по країні. На сьогодні вони отримали порцію холодного душу», – прогнозує Друзенко.

Він схиляється до того, що подальший розвиток подій залежить від місцевої влади в Каталонії, а не рішень Мадрида чи втручання будь-якої міжнародної установи.

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«Рахой не пришле 200 тисяч чиновників з інших регіонів, – аргументує він. – Навіть ті кілька тисяч жандармів та поліцейських, які намагалися зупинити референдум, зараз живуть на круїзних суднах, які стоять в порту Барселони та Жирони, бо готельєри просто відмовилися їх заселяти».

Він впевнений, що, якщо каталонці вирішать боротись за незалежність, так чи інакше вони її здобудуть.

«Важко уявити в сучасній Європі танки на вулицях Барселони, як це було в часи Франко. Якщо ж більшість каталонців вирішить, що гра не варта справа, тоді, звичайно, будемо мати подальший розвиток подій. Але рух за незалежність нікуди не подінеться», – підсумовує Геннадій Друзенко.

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