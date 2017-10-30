Клімкін: між подіями у Каталонії і Криму не можна проводити паралелей

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що не варто проводити паралелей між іспанським регіоном Каталонією, що оголосив незалежність, й анексованим Росією Кримом. Він сказав про це після зустрічі з міністром закордонних справ Іспанії Альфонсо Дастісом 30 жовтня в Києві.

«Тут за визначенням не можна проводити жодних паралелей. Уявіть, що зараз у Каталонії було б дві тисячі російських танків і броньованих машин, тисячі російських регулярних військ і десятки тисяч російських найманців. Усе це було б підконтрольне Росії... Але в сенсі спроб Росії вести гібридну війну проти всієї Європи, щоб її послабити, в нас справді є спільні виклики», – сказав голова МЗС України.

Міністр закордонних справ Іспанії, зі свого боку, заявив, що питання Каталонії, Криму й Донбасу є загрозами територіальній цілісності держав. «Звісно, ці питання певною мірою схожі – і там, і там є загроза територіальній цілісності наших держав. У цьому плані наші позиції солідарні», – сказав Дастіс.

27 жовтня уряд Іспанії, зі згоди Сенату, верхньої палати парламенту країни, ухвалив рішення розпустити регіональний парламент Каталонії і призначити вибори його нового складу на 21 грудня, а також звільнити з посад членів регіональної влади Каталонії і призначити на ці місця вірних Мадридові посадовців.

Таку можливість передбачає стаття 155 Конституції Іспанії щодо регіону країни, який порушує закони. Рішення ухвалили по тому, як раніше того ж дня парламент Каталонії проголосував за проголошення незалежності регіону від решти Іспанії, всупереч попередженням Мадрида. Це рішення вже взяв до розгляду Конституційний суд Іспанії, щоб вочевидь скасувати його як таке, що суперечить Конституції країни.

У Барселоні посилалися на результати влаштованого 1 жовтня референдуму в регіоні, який так само був визнаний незаконним у Мадриді і відбувся всупереч забороні. За незалежність Каталонії було понад 90 відсотків його учасників, але явка склала лише 43 відсотки – супротивники незалежності переважно бойкотували референдум як незаконний. При цьому заяв влади Каталонії про незалежність не підтримала жодна країна світу чи міжнародна організація, натомість у світі широко висловилися на підтримку цілісності і єдності Іспанії.