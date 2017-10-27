Уряд Іспанії розпустив органи регіональної влади у Каталонії

Прем’єр-міністр Іспанії Маріано Рахой заявив про розпуск уряду Каталонії і каталонського парламенту.

Дочасні вибори у Каталонії призначені на 21 грудня – у цей же день у Барселоні планують оголосити про незалежність.

Представник Генпрокуратури Іспанії повідомив у п’ятницю ввечері, що наступного тижня прокуратура має пред’явити голові регіональної виконавчої влади Каталонії Карлесу Пучдемону звинувачення у заколоті. Законодавство королівства передбачає, що за підготовку заколоту винні особи можуть бути засуджені до позбавлення волі на 30 років.

Раніше 27 жовтня Сенат Іспанії схвалив заходи уряду, які дозволяють обмежити самоврядування Каталонії. Йдеться про застосування 155-ї статті конституції, яка дозволяє обмежити самоврядування Каталонії.

Перед цим парламент Каталонії проголосував за незалежність цього автономного регіону від Іспанії. У рішенні вказано про початок процесу відокремлення, зокрема, про намір розробити нові ключові закони для Каталонії і початок переговорів «на рівних» з іспанською владою для встановлення співпраці.

Іспанія виступає проти незалежності Каталонії.

Прем’єр-міністр Іспанії Маріано Рахой закликав до спокою і заявив, що верховенство права у Каталонії буде відновлене.

Жодна країна не висловила підтримку намірам Каталонії оголосити незалежність.

Референдум про незалежність Каталонії відбувся 1 жовтня. За вихід регіону зі складу Іспанії висловилися понад 90% тих, хто взяв участь у голосуванні. Явка, за даними каталонської влади, становила 43%. Мадрид назвав голосування незаконним. Такої ж думки дотримуються в Єврокомісії.

Після референдуму в регіоні пройшли багатотисячні мітинги як прихильників, так і противників незалежності.