Каталонія є невід’ємною частиною Іспанії – Держдепартамент США

США висловлюють підтримку територіальній цілісності Іспанії і заходам Мадрида щодо Каталонії.

«США задоволені великою дружбою і тривалим партнерством з нашим союзником по НАТО, Іспанією. Наші країни тісно співпрацюють для посилення безпеки і економічних пріоритетів», – мовиться у повідомленні Держдепартаменту США.

«Каталонія є невід’ємною частиною Іспанії. США підтримують конституційні заходи іспанського уряду задля сильної і об’єднаної Іспанії», – додали у Держдепартаменті.

Раніше 27 жовтня Сенат Іспанії схвалив заходи уряду, які дозволяють обмежити самоврядування Каталонії. Йдеться про застосування 155-ї статті конституції, яка дозволяє обмежити самоврядування Каталонії.

Перед цим парламент Каталонії проголосував за незалежність цього автономного регіону від Іспанії. У рішенні вказано про початок процесу відокремлення, зокрема, про намір розробити нові ключові закони для Каталонії і початок переговорів «на рівних» з іспанською владою для встановлення співпраці.

Іспанія виступає проти незалежності Каталонії.

Прем’єр-міністр Іспанії Маріано Рахой закликав до спокою і заявив, що верховенство права у Каталонії буде відновлене.

Жодна країна не висловила підтримку намірам Каталонії оголосити незалежність.

Референдум про незалежність Каталонії відбувся 1 жовтня. За вихід регіону зі складу Іспанії висловилися понад 90% тих, хто взяв участь у голосуванні. Явка, за даними каталонської влади, становила 43%. Мадрид назвав голосування незаконним. Такої ж думки дотримуються в Єврокомісії.

Після референдуму в регіоні пройшли багатотисячні мітинги як прихильників, так і противників незалежності.