Україна підтримує дії уряду Іспанії з врегулювання кризи, пов’язаної з Каталонією – МЗС

У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що підтримують дії центральної влади Іспанії з огляду на введення прямого правління у Каталонії.

«Ми підтримуємо дії уряду Іспанії з врегулювання кризи в рамках чинної Конституції, дотримання законодавства та забезпечення поваги до прав усіх громадян», – заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Він також додав, що Україна підтримує державний суверенітет та територіальну цілісність Іспанії у «межах міжнародно визнаних кордонів».

Раніше сьогодні Сенат Іспанії схвалив заходи уряду, які дозволяють обмежити самоврядування Каталонії. Йдеться про застосування 155-ї статті конституції, яка дозволяє обмежити самоврядування Каталонії.

Перед цим парламент Каталонії проголосував за незалежність цього автономного регіону від Іспанії. У рішенні вказано про початок процесу відокремлення, зокрема, про намір розробити нові ключові закони для Каталонії і початок переговорів «на рівних» з іспанською владою для встановлення співпраці.

Іспанія виступає проти незалежності Каталонії.

Прем’єр-міністр Іспанії Маріано Рахой закликав до спокою і заявив, що верховенство права у Каталонії буде відновлене.

Жодна країна не висловила підтримку намірам Каталонії оголосити незалежність.

Референдум про незалежність Каталонії відбувся 1 жовтня. За вихід регіону зі складу Іспанії висловилися понад 90% тих, хто взяв участь у голосуванні. Явка, за даними каталонської влади, становила 43%. Мадрид назвав голосування незаконним. Такої ж думки дотримуються в Єврокомісії.

Після референдуму в регіоні пройшли багатотисячні мітинги як прихильників, так і противників незалежності.