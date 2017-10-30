Порошенко підтвердив підтримку Україною територіальної цілісності Іспанії – АП

Президент України Петро Порошенко підтвердив незмінну позицію України щодо підтримки територіальної цілісності Іспанії. Про це повідомляє прес-служба Адміністрації президента за підсумками зустрічі Порошенка з міністром закордонних справ Іспанії Альфонсо Маріа Дастіс Кеседо.

У свою чергу, глава МЗС Іспанії наголосив, що його країна повністю підтримує суверенітет та територіальну цілісність України.

За повідомленням, у ході зустрічі також наголошено на необхідності збереження режиму санкцій ЄС щодо Росії до припинення російської агресії проти України та відновлення територіальної цілісності і суверенітету.

27 жовтня уряд Іспанії, зі згоди Сенату, верхньої палати парламенту країни, ухвалив рішення розпустити регіональний парламент Каталонії і призначити вибори його нового складу на 21 грудня, а також звільнити з посад членів регіональної влади Каталонії і призначити на ці місця вірних Мадридові посадовців.

Таку можливість передбачає стаття 155 Конституції Іспанії щодо регіону країни, який порушує закони. Рішення ухвалили після того, як того ж дня, 27 жовтня, парламент Каталонії проголосував за проголошення незалежності регіону від решти Іспанії, всупереч попередженням Мадрида. Це рішення вже взяв до розгляду Конституційний суд Іспанії, щоб вочевидь скасувати його як таке, що суперечить Конституції країни.

У Барселоні посилалися на результати влаштованого 1 жовтня референдуму в регіоні, який так само був визнаний незаконним у Мадриді і відбувся всупереч забороні. За незалежність Каталонії було понад 90 відсотків його учасників, але явка склала лише 43 відсотки – супротивники незалежності переважно бойкотували референдум як незаконний. При цьому заяв влади Каталонії про незалежність не підтримала жодна країна світу чи міжнародна організація, натомість у світі широко висловилися на підтримку цілісності і єдності Іспанії.