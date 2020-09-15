Німеччина погодилася прийняти 1,5 тисячі біженців з Греції після пожежі у переповненому таборі

Німеччина погодилася прийняти 1 550 біженців з п’яти грецьких островів після пожежі, яка знищила переповнений табір.

Влада Німеччини 15 вересня домовилася пустити до країни 408 сімей на знак солідарності з Грецією. Також з таборів до Німеччини заберуть 150 дітей без супроводу.

Віцеканцлер Німечини Олаф Шольц сказав, що до країни прибудуть сім’ї з дітьми, чиї заяви про надання притулку вже прийняті.

Більше 12 000 чоловік, переважно прохачі притулку з Афганістану, Африки та Сирії, залишилися без даху над головою після того, як минулого тижня пожежа знищила сумнозвісний багатолюдний табір мігрантів Морія на острові Лесбос.

Грецька поліція заявила 15 вересня, що заарештувала п’ятьох підозрюваних у підпалі. Правоохоронці стверджують, що це афганці, яким відмовили у наданні притулку.

Пожежа знову привернула увагу до нездатності ЄС реалізувати загальну політику надання притулку, зокрема з розподілу осіб, що шукають притулку, більшість з яких проживають у грецьких таборах.

Греція є одним з головних шляхів до Європи для мігрантів, які тікають від конфліктів та бідності на Близькому Сході та в інших регіонах. Більшість мігрантів у цій країні – з Сирії, Іраку та Афганістану.