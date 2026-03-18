Як Путін «приєднав» Крим до Росії. Хроніки окупації: 18 березня 2014 року

18 березня 2014 року, всупереч українському і російському законодавству та міжнародному праву, очільник Росії Володимир Путін підписав із маріонетковою владою окупованого Криму так званий договір про «приєднання». Цього ж дня в Сімферополі поховали кримськотатарського активіста Решата Аметова, який став першою цивільною жертвою окупації, а також російські військові вбили українського військовослужбовця Сергія Кокуріна.

12 років тому Росія захопила Кримський півострів. Про те, як це відбувалося, проєкт Радіо Свобода Крим. Реалії розповідає у спеціальному циклі історичних матеріалів «Крим: щоденник окупації».

Картина дня

Близько опівночі проросійські бойовики з «кримської самооборони» заблокували БТР КПП навчального центру ВМС України в Севастополі.

Українські військові відкинули ультиматум складання зброї, «самооборона» залишила біля входу піший патруль.

У Ялті невідомі побили та пограбували кореспондента української газети «Сегодня» Дмитра Бунецького та фотографа Сергія Ніколаєва.

Глави парламентів України, Польщі та Литви підписали спільне звернення до Кремля з вимогою зупинити агресію.

Спільна українсько-польсько-литовська заява, 18 березня 2014 року

Вранці 18 березня 2014 року президент Росії Володимир Путін повідомив російські парламент і уряд про пропозицію кримської влади прийняти Крим і Севастополь до складу РФ та розпорядився підписати відповідний договір.

Путін схвалив проєкт договору з Кримом, 18 березня 2014 року

«Кримська самооборона» захопила військовий санаторій у Феодосії.

Російські військові захопили українські кораблі у бухті Донузлав.

Захоплення українських кораблів, 18 березня 2014 року

Невідомі озброєні люди захопили автосалон у Сімферополі та затримали журналіста Ібраїма Умерова й оператора телеканалу ATR.

Сергій Аксьонов (за документами – Аксенов) видав наказ про переведення у кримську власність усього майна та озброєння військових частин Збройних сил України на Кримському півострові.

Зміни на фасаді будівлі кримського парламенту, 18 березня 2014 року

Під будівлею кримського главку МВС України в Сімферополі відбувся мітинг із вимогою знайти та відпустити викрадених проукраїнських активістів.

У Сімферополі «кримська самооборона» викрала начальника квартирно-експлуатаційної частини Сімферопольського гарнізону Владислава Нечипоренка.

На міському кладовищі Сімферополя поховали знайденого напередодні Решата Аметова.

Бойовики «кримської самооборони» викрали Аметова ще 3 березня. Його тіло зі слідами катувань виявили через 12 днів, 15 березня, біля села Земляничне.

Голова Решата Аметова була обмотана скотчем, руки в кайданках, а смерть настала внаслідок поранення гострим предметом в очі.

Похорон Решата Аметова, 18 березня 2014 року

Володимир Путін у Кремлі виголосив «кримську промову», що обґрунтовувала російські претензії на український півострів.

«Кримська промова» Володимира Путіна, 18 березня 2014 року

Володимир Путін, Володимир Константинов, Сергій Аксенов та Олексій Чалий підписали договір про прийняття Криму до складу Росії.

Україна не визнала приєднання Республіки Крим і Севастополя до Російської Федерації, як і незалежності Республіки Крим.​

Заява МЗС України, 18 березня 2014 року

Прем’єр–міністр Польщі Дональд Туск заявив, що рішення про приєднання Криму до Росії не може бути прийняте міжнародною спільнотою.

Франція також не визнає результати референдуму в Криму і вважає його «приєднання» до Росії нелегітимним.

ЄС не визнає рішення Росії щодо «приєднання» Криму та Севастополя.

Європа не визнає Крим російським, 18 березня 2014 року

Понад 100 тисяч людей зібралися в Москві на мітинг на честь «входження» Криму до складу Росії.

Пізніше до мітингувальників приєднався і президент Володимир Путін.

У Сімферополі бойовики «кримської самооборони» та російські військові під командуванням Ігоря Гіркіна штурмували Фотограмметричний центр ЗСУ. В результаті перестрілки загинув український прапорщик Сергій Кокурін, ще один український військовий дістав поранення.

Був убитий також російський «доброволець». Міноборони України дозволило використання зброї.

Загибель українського прапорщика, 18 березня 2014 року

У Ялті викрали полковника української розвідки Ігоря Лоснікова. Того ж дня його відпустили.

Українські прикордонники морської охорони в Криму почали залишати півострів.

Увечері в Сімферополі відбувся двотисячний святковий мітинг на честь «приєднання» до Росії.

Святкування «приєднання» до Росії в Сімферополі, 18 березня 2014 року

Святкування також відбулися в інших містах Кримського півострова.

Перші випадки порушення порядку перетину кордону України Збройними силами Росії в Криму були зафіксовані ще 20 лютого 2014 року. Цього дня почалася російська військова окупація Кримського півострова, 18 березня 2014 року в результаті окупації відбулася незаконна анексія Кримського півострова Росією. Де–факто це переросло в повномасштабну російсько–українську війну, яку Москва розпочала 24 лютого 2022 року.

За матеріалами тексту, вперше опублікованого Крим.Реалії 18 березня 2017 року

Український півострів Крим, анексований Росією 12 років тому, вважається відправною точкою російської повномасштабної агресії проти України.

Дипломати і правозахисники зазначають, що за ці роки Крим став «театром» порушень прав людини. Росія, у спробах подолати будь–який спротив, перетворила його на випробувальний полігон для репресій. Жителів півострова заарештовують, катують, кримінально переслідують, примусово мобілізують на війну РФ проти України. І ситуація, за спостереженнями громадських діячів, тільки погіршується. Про це говорили українські та європейські експерти й політики під час дискусії в Центрі європейської політики (Брюссель, Бельгія), присвяченій порушенням прав людини в Криму, 17 березня 2026 року.

