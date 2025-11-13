Про що говорили Аксьонов із Путіним і що насправді відбувається в окупованому Криму

Російський глава окупованого Криму Сергій Аксьонов (за документами – Аксенов) повідомив, що зустрівся із президентом Росії Володимиром Путіним, якому розповів про соціально-економічний розвиток анексованого РФ півострова. Про що говорив підконтрольний Кремлю чиновник та як насправді виглядає ситуація – в аналізі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

У вівторок, 11 листопада, російський глава окупованого Криму Сергій Аксьонов повідомив про зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним.

«Під час робочої зустрічі доповів президенту Володимиру Володимировичу Путіну про соціально-економічну ситуацію в республіці. Крим продовжує розвиток в усіх напрямках. Дякую нашому лідеру та уряду Російської Федерації за системну підтримку регіону. Працюємо далі», – написав Аксьонов у своєму телеграм-каналі та опублікував відео із зустрічі.

Про проведену зустріч також повідомив офіційний сайт президента РФ.

Коли саме відбулася зустріч і де, не уточнюється.

Як стверджують журналісти The Wall Street Journal Дрю Хіншоу та Джо Паркінсон у своїй книзі «Обмін: таємна історія нової холодної війни», Володимир Путін керує Росією з мережі спеціально побудованих однакових кабінетів, у яких збігаються навіть найдрібніші деталі інтер’єру. Фрагмент книги у вересні опублікувала The Times.

У новому матеріалі розслідувального проєкту «Система» та Радіо Свобода вказується, що у 2025 році пресслужба Кремля неодноразово видавала зняті заздалегідь зустрічі Володимира Путіна – за свіжі. Такі записи називають «консервами»: їх випускають у ті дні, коли президент насправді не з'являється на публіці. Як правило, «консерву» видають дрібні деталі на кшталт розміщення олівців або однаковий одяг та аксесуари чиновників, у яких ті з'являлися на заходах в абсолютно різні дати.

Цікаво, що під час бесіди з Путіним Сергій Аксьонов п'ять разів акцентував «за вашим дорученням», двічі сказав «завдяки вашій підтримці», двічі зазначив «завдяки вашому рішенню» та один раз – «ви правильно сказали».

Закінчив розмову Аксьонов запевненням російського президента у вірності та підтримці:«Володимире Володимировичу, Крим з вами і Крим за вас, ми вас не підведемо».

А про що, власне, говорили?

Про нібито зростання економіки

«Економіка, незважаючи на зовнішні фактори впливу, все одно демонструє зростання, податкові та неподаткові доходи до бюджету Республіки Крим, зростання щодо минулого року, незважаючи на всі негативні фактори зовнішнього впливу», – розпочав доповідь Сергій Аксьонов.

Під «зовнішніми факторами впливу» він, напевно, мав на увазі запроваджені щодо Росії санкції та розв'язану РФ війну проти України, яка на невійськові галузі економіки впливає несприятливо.

Якщо перевірити висловлювання Аксьонова про «зростання економіки», спираючись на дані підконтрольного РФ Кримстату, то картина вимальовується дещо інша.

Так, оборот організацій за дев'ять місяців поточного року в співвідношенні з аналогічним періодом 2024 року зріс майже на 25% в абсолютному показнику в рублях.

Індекс промислового виробництва знизився на 0,7%. У цьому показнику Кримстат оцінює лише такі види діяльності, як «видобування корисних копалин», «обробні виробництва», «забезпечення електричною енергією, газом та парою; кондиціювання повітря», «водопостачання; водовідведення, організація збирання та утилізації відходів, діяльність із ліквідації забруднень». Перелік, як можна бачити, вельми неповний і картини промислового виробництва Криму в повному обсязі не відображає.

Обсяг робіт у будівництві, яким на півострові займаються переважно пов'язані з російською владою Криму компанії, зріс на 41%.

У сільському господарстві, навпаки, спад на 13%.

Обсяги перевезення вантажів знизилися на 12,5%, а вантажообіг – на 15,7%. І це явно не свідчить про зростання економіки, а якраз навпаки.

Тема сміття

Далі російський глава Криму розповів про об'єкти сміттєпереробки.

«Три екотехнопарки будуть введені в Криму в експлуатацію, основна проблема – накопичення сміття за попередні роки: один – цього року, один – у 2026-му і один – у 2027 році. Загальна потужність – 860 тисяч тонн. Повністю за підтримки уряду. Це ваше доручення безпосередньо», – сказав він, звертаючись до Путіна.

Чому об'єкти сміттєпереробки названі екотехнопарками, незрозуміло.

Проблему переробки побутового сміття у Криму в 2017 році планували вирішити за рахунок концесій. Пізніше були виділені кошти з російського федерального бюджету.

Лише через п'ять років, у листопаді 2022 року Сергій Аксьонов підписав розпорядження №1453-рг та №1455-рг про визначення єдиного підрядника за держконтрактами для виконання будівельно-монтажних робіт щодо об'єктів: «Екотехнопарк у Білогірському районі потужністю 500 тис. тонн/рік» та «Екотехнопарк у Сакському районі потужністю 200 тис. тонн/рік».

Будівництво ще одного екотехнопарку було заплановане у Ленінському районі – потужністю 160 тис. тонн на рік.

При цьому дивовижний вибір місця розміщення заводу в Сакському районі. Село Суворовське розташоване у вершині західної затоки озера Сасик, за п'ять кілометрів від курортної Євпаторії. Про вплив на екологію сміттєпереробного заводу, розміщеного в цьому місці, публікацій у відкритому доступі немає. Громадські обговорення з місцевими жителями не проводилися.

Влітку цього року російська влада Криму заявляла, що здача двох комплексів для ТПВ (тверді побутові відходи) – у Сакському та Білогірському районах – планується у 2025 році, а комплексу в Ленінському районі – у 2026-му. Тепер, судячи із заяви Аксьонова, терміни введення в дію двох екотехнопарків зсунуті на рік.

Туристи і Крим

Сергій Аксьонов також повідомив президента Путіна, що туристичний потік до анексованого Криму зростає з року в рік, як і надходження до бюджету від туризму.

«Що стосується курортної сфери, 6 мільйонів туристів уже відвідали Республіку Крим, 16 відсотків зростання щодо минулого року. З погляду надходжень до консолідованого бюджету, за підсумками курортного сезону, ми бачимо, це на 2 мільярди [рублів] більше, ніж торік, на 2 мільярди 200 тисяч», – цитує Аксьонова сайт Кремля.

З січня до серпня цього року до Криму нібито приїхали 5 мільйонів 321 тисяча туристів, повідомляв у вересні голова комітету підконтрольної Росії Державної ради Криму з питань курортів і туризму Роман Тихончук.

1 листопада Аксьонов у своєму телеграм-каналі повідомляв, що за десять місяців 2025 року республіку відвідали близько 6,4 млн туристів.

Чи могли в несезонні осінні місяці приїхати до Криму ще понад мільйон туристів? Велике питання. Як відомо, російська влада Криму спирається на статистику перетину кордону Криму на Керченському мосту та на КПП «Чонгар» і «Каланчак», а також на дані від російських залізничного та автобусних перевізників. За такого підходу, до «туристів» записують жителів півострова, які виїжджають за його межі по роботі або у відпустку – на це неодноразово звертали увагу експерти Крим.Реалії.

Ефемерна вільна економічна зона та комерційне будівництво

Підконтрольний Кремлю глава Криму торкнувся й тем вільної економічної зони, а також будівництва.

«Цьому (зростанню кількості суб'єктів малого підприємництва – ред.) сприяє режим вільної економічної зони: у нас зареєстровано 1280 агентів у вільній економічній зоні та загальний обсяг інвестицій уже більше 280 мільярдів рублів. Створено понад 12 тисяч робочих місць лише в межах цих проєктів. Завдяки вашій підтримці рухаємося в напрямку будівництва. Загалом побудовано десь близько 1 мільйона 250 тисяч квадратних метрів у 2024 році та цього року вийдемо на ті ж параметри», – наголосив Аксьонов.

Тут варто зазначити, що 280 млрд рублів – це сума інвестицій, яку учасники ВЕЗ планують вкласти у свій бізнес, і це просто декларування перед вступом до ВЕЗ. У реальності інвестиції можуть бути меншими або взагалі відсутні.

З 1 січня 2015 року в анексованому Криму діє вільна економічна зона з податковими пільгами для учасників.

У Криму щороку виключають частину учасників ВЕЗ. Наприклад, у травні 2023 року з ВЕЗ Криму було виключено 30% учасників.

Близько 10% учасників вільної економічної зони не виконують сумлінно договори ВЕЗ, заявляв у грудні 2024 року заступник міністра економічного розвитку російського уряду Криму Андрій Борзенков.

Що стосується будівництва житлової нерухомості, то найбільш масштабне будівництво на півострові ведуть фірма «Консоль», підконтрольна сім'ї голови російського парламенту Криму Володимира Константинова, та компанія «Інтерстрой» колишнього віцепрем'єра російського уряду Криму Євгена Кабанова. Про діяльність організацій, пов'язаних із кримськими чиновниками та депутатами, які отримують російські держконтракти без тендерів, у розслідуваннях неодноразово розповідали Крим.Реалії.

Тема війни проти України та її учасників

Окремою темою в розмові Аксьонова та Путіна була підтримка учасників «СВО» (так у РФ називають розв'язану проти України війну – ред.). Російський глава Криму повідомив, що існує 28 регіональних заходів підтримки колишніх учасників війни.

«І можу сказати, що допомога учасникам «СВО» – це моя особиста справа безпосередньо. У мене двоє хлопців, для яких я є наставником, Герої Росії. За програмою «Час героїв», у нас це кримська регіональна програма «Герої Криму», на участь у конкурсі подано понад 900 заявок. За підсумками громадською радою обрано 57 переможців, за всіма зараз закріплені віцепрем'єри уряду, міністри та керівники муніципалітетів. Прямо персонально за кожною людиною, за кожним бійцем, який повернувся з фронту і заслуговує на повагу. Ви правильно сказали, що це еліта країни, тому ваші доручення в цій частині виконуються», – наголосив Аксьонов.

При цьому підконтрольний Кремлю чиновник не лише підтримує колишніх учасників повномасштабного вторгнення в Україну, а й створив так звану територіальну оборону – загін «БАРС-Крим». Фактично це приватне воєнізоване формування, його учасники нещодавно вирушили до зони бойових дій.

Окупація та анексія Росією Криму У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.



