Ситуація в Криму «є порушенням міжнародного права» – МЗС Туреччини

До 12-ї річниці окупації Криму міністерство закордонних справ Туреччини заявило, що продовжує підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України і не визнає ситуації, що склалася в Криму, «яка є порушенням міжнародного права». Відповідне повідомлення опубліковано на сайті МЗС Туреччини.

У відомстві також додали, що Туреччина «й надалі уважно стежитиме за ситуацією на Кримському півострові і триматиме її на порядку денному, приділяючи особливу увагу становищу кримських татар».

Російські офіційні особи поки не коментували це повідомлення МЗС Туреччини.

У лютому 2014 року озброєні особи у формі без розпізнавальних знаків захопили будівлю Верховної Ради АРК, Ради міністрів АРК, сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували пункти дислокації українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні особи є військовослужбовцями російської армії. Згодом президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.

16 березня 2014 року на території Криму та Севастополя відбувся невизнаний більшістю країн світу референдум щодо статусу Кримського півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Україна, Європейський Союз і США не визнали результатів голосування на цьому заході. Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.

Міжнародні організації визнали окупацію та спробу анексії Криму незаконними та засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія називає свої дії «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму та Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

Після російської окупації внаслідок реалізованою Кремлем дискримінаційної політики з Кримського півострова почали масово виїжджати кримські татари. Особливо цей процес посилився з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За оцінкою лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, загалом Крим залишили близько 50 тисяч кримських татар, приблизно чверть від загальної чисельності кримськотатарського народу, який жив на півострові.