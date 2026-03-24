Знімки Planet Labs зафіксували пошкодження радіопрозорих куполів РЛС РФ під Євпаторією (фото)

Проєкти Радіо Свобода «Схеми» і Крим.Реалії зафіксували на супутникових знімках Planet Labs від 11 березня пошкодження радіопрозорих куполів російських військових радіолокаційних систем поблизу села Уютне під Євпаторією.

Як повідомляв телеграм-канал «Крымский ветер» з посиланням на підписників, українські війська атакували ці об’єкти вночі на 9 березня. Згідно з повідомленням, під удар потрапила РЛС «Небо-У» та «Оборона-14».

«Антена РЛС «Небо-У» повалена на землю, станция не працездатна. РЛС «Оборона-14» на момент фіксації не працювала», – йшлося в повідомленні.

«Оборона-14» – це модифікована радянська РЛС, а ось «Небо-У» – одна з найсучасніших і найдорожчих у російських військах ППО, коштує близько 100 мільйонів доларів США. Які РЛС були заховані під радіопрозорими куполами – це має знати українська розвідка», – розповідав у коментарі Крим.Реалії на умовах анонімності військовий експерт з Криму, колишній український офіцер, підполковник запасу.

Читайте також: Сили спецоперацій звітують по удар по російському військовому аеродрому в Севастополі

Російські військові ці удари публічно не коментували.

З 2022 року територію Кримського півострова практично щодня атакують безпілотники та ракети, в більшості випадків Міноборони РФ або російська влада не підтверджує попадання по військових об’єктах, навіть якщо цю інформацію вдається верифікувати.



