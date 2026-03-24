Знімки Planet Labs зафіксували пошкодження радіопрозорих куполів РЛС РФ під Євпаторією (фото)

Пошкоджена РЛС у радіопрозорому куполі в Євпаторії 9 березня 2026 року. На супутникових знімках Planet Labs від 11 березня, які є в розпорядженні проєкту «Схеми», видно масштаб руйнувань двох куполів
Проєкти Радіо Свобода «Схеми» і Крим.Реалії зафіксували на супутникових знімках Planet Labs від 11 березня пошкодження радіопрозорих куполів російських військових радіолокаційних систем поблизу села Уютне під Євпаторією.

Супутниковий знімок радіопрозорих куполів до удару
Супутниковий знімок радіопрозорих куполів після удару, 11 березня 2026 року
Як повідомляв телеграм-канал «Крымский ветер» з посиланням на підписників, українські війська атакували ці об’єкти вночі на 9 березня. Згідно з повідомленням, під удар потрапила РЛС «Небо-У» та «Оборона-14».

«Антена РЛС «Небо-У» повалена на землю, станция не працездатна. РЛС «Оборона-14» на момент фіксації не працювала», – йшлося в повідомленні.

«Оборона-14» – це модифікована радянська РЛС, а ось «Небо-У» – одна з найсучасніших і найдорожчих у російських військах ППО, коштує близько 100 мільйонів доларів США. Які РЛС були заховані під радіопрозорими куполами – це має знати українська розвідка», – розповідав у коментарі Крим.Реалії на умовах анонімності військовий експерт з Криму, колишній український офіцер, підполковник запасу.

Читайте також: Сили спецоперацій звітують по удар по російському військовому аеродрому в Севастополі

Російські військові ці удари публічно не коментували.

З 2022 року територію Кримського півострова практично щодня атакують безпілотники та ракети, в більшості випадків Міноборони РФ або російська влада не підтверджує попадання по військових об’єктах, навіть якщо цю інформацію вдається верифікувати.


