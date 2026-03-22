«Путін має піти». Російський z-блогер Ремесло став опозиціонером на день... і зник

Російського провладного блогера Іллю Ремесла, який різко розкритикував очільника Росії Путіна і закликав його піти, могли відправити до психіатричної лікарні. Петербурзьке видання «Фонтанка» з посиланням на свого кореспондента пише, що блогер Ремесло госпіталізований до психіатричної лікарні № 3 в Санкт-Петербурзі. У довідковій службі лікарні журналісту «Фонтанки» підтвердили, що пацієнту з таким же приізвищем, ім’ям та по батькові можна передати посилку в суботу та в середу. Судячи з номера відділення, раніше Ремесло в поле зору психіатрів не потрапляв, зазначає «Фонтанка».

Про те, що Ремесла доставили до психіатричної лікарні №3 у Петербурзі, написав також провоєнний блогер Олександр Картавих. «Революція зірвана, вождь у дурці», – цитує слова Картавих видання «Холод».

То що ж такого заявив Ремесло?

Провладний блогер і юрист Ілля Ремесло, відомий своїми нападками на Навального, опублікував серію дописів із критикою Володимира Путіна. Це викликало хвилю обурення у інших z-блогерів, а командир спецпідрозділу «Ахмат» Апті Алаудінов попросив силовиків перевірити, чи не потрапив прокремлівський блогер Ремесло в заручники.

Що ж такого сказав Ремесло, що його слова обговорюють так само бурхливо, як і обмеження інтернету в Росії?

17 березня Ілля Ремесор опублікував текст під назвою «П’ять причин, через які я перестав підтримувати Володимира Путіна»:

« Хтось мав це сказати.

1. Війна в Україні.

Розпочата як «поліцейська операція», війна забрала вже точно 1–2 мільйони жертв.

Я у 2014 році підтримав приєднання Криму саме тому, що воно було безкровним. Нам усім тоді здавалося, що Путін – об’єднувач земель руських. І ось до чого ми прийшли – м’ясні штурми, заманювання обманом контрактників та багато іншого, що вам підтвердить будь–який учасник СВО.

Абсолютно тупикова війна, величезні збитки, вона може йти ще 5–10 років – ви готові до такого? Ніхто не закликає до війни проти Росії. Але зараз війна ведеться виключно заради комплексів Путіна, ми, пересічні громадяни, нічого не отримуємо від неї, а тільки втрачаємо.

2. Величезна шкода економіці Росії та добробуту громадян.

Санкції, зруйновані об’єкти інфраструктури, втрата торговельних партнерів. Навіть за офіційною статистикою це трильйони доларів, на які ми могли б побудувати міста, школи, дитячі лікарні, повністю перебудувати ЖКГ. Але будуються переважно палаци президента та його друзів.

Навіть до війни з економікою були проблеми – у найбагатшій країні десятки мільйонів людей є бідними. Влада настільки охреніла, що позбавляє людей їхніх тварин, як було нещодавно в Новосибірську.

3. Задушення свободи Інтернету та ЗМІ.

За іронією долі, у 2017 році саме я ставив Путіну запитання на медіафорумі ЗНФ про шлях розвитку Інтернету в Росії. Путін тоді мені відповів, що ми не підемо китайським шляхом – і збрехав. Сам Путін не користується інтернетом, що ганебно для глави держави.

Ми бачимо, що мобільний інтернет не працює навіть у великих містах Росії. Заблоковано всі західні соцмережі та месенджери. Телеграм заблокований на 80%, 01.04 планується повне блокування.

Система настільки з’їхала з глузду, що душить навіть Telegram, яким користуються учасники СВО. А паралельно людей заганяють у багатонаціональний кирієнківський месенджер макс, позбавляючи права на медицину та навчання.

4. Термін перебування Путіна при владі.

Путіну йде 74–й рік, він перебуває при владі з 1999 року, вже понад 26–27 років. І судячи з усього, планує сидіти на троні мінімум років до 150.

Як відомо, абсолютна влада розбещує абсолютно – а якщо вона ще й нескінченна? Навіть морально бездоганна людина зкурвилася б у такій ситуації. І Путін не завжди був таким, як зараз, до 2003 року до нього було складно придертися – тому багато хто з нас його раніше підтримував. Але всьому приходить своя межа.

Нам потрібен новий сучасний президент.

5. Путін не поважає своїх виборців і не хоче їх чути.

Путін не є легітимним президентом. Володимир Путін повинен піти у відставку і бути відданий під суд як воєнний злочинець і злодій

Подивіться будь–яку останню «пряму лінію» – це суцільний цирк! Президенту відверто нецікава внутрішня політика та проблеми виборців. Телеграм–канали він давно не читає, йому начхати на наші з вами щоденні обурення.

Путіну подавай нескінченні війни (у яких його діти та родичі не беруть участі), а не Інтернет і високі зарплати. Про опозицію я вже мовчу – її просто немає. Сам Путін усі ці 26 років говорив, як важлива критика влади та опозиція.

Але назвіть хоча б одного депутата чи громадського діяча, який критикує Путіну? Немає таких, а ті, що пробували – або призначені іноагентами, або за кордоном, або взагалі в землі сирій. Путін боїться участі в дебатах, чесних виборах – тому що тоді відразу стане зрозуміло, що король–то голий.

Підсумок: Володимир Путін не є легітимним президентом. Володимир Путін повинен піти у відставку і бути відданий під суд як воєнний злочинець і злодій. Хай живе свобода, чорт забирай!»

Пізніше автор додав ще одну, шосту причину – «шалена, на межі хвороби, тяга до розкоші», і тут Ремесло порівняв російського президента з Шурою Балагановим із «Золотого теляти» Ільфа і Петрова.

Чи це справді писав Ремесло? І хто він взагалі такий?

«Агентство» поспілкувалося з Ремеслом, він підтвердив виданню, що є автором опублікованих текстів. На думку блогера, його заяви обов’язково покажуть Путіну, тому що його прекрасно знають в Адміністрації президента РФ. Також блогер заявив, що зараз перебуває в Росії.

Ілля Ремесло став відомим як запеклий критик Олексія Навального і борець із його штабами та Фондом боротьби з корупцією.

Саме за скаргою Ремесла було порушено кримінальну справу проти Навального за статтею про наклеп на ветерана Другої світової війни Гната Артеменка. Ремесло активно протидіяв проєктам, спрямованим проти самого Путіна та «Єдиної Росії» – президентській кампанії Навального та «Розумному голосуванню». В останні роки Ремесло працював на прокремлівському телеканалі RT і підтримував війну в Україні. Багато провоєнних блогерів уже виступили з критикою останніх заяв Ремесла.

Журналіст видання «Медуза» Андрій Перцев, який спеціалізується на інсайдах з адміністрації президента Росії, зазначає, що в розповіді Іллі Ремесла про свою діяльність є деякі суперечності:

– Ремесла можна назвати провладним активістом і низовим політтехнологом третього–четвертого ряду. По суті, він виконував якісь накази, йому доручали певні завдання, які він описує у своїх останніх виступах. Я не дуже вірю в його розповіді.

Існує розслідування, що він працював у зв’язці з колишнім співробітником АП Костянтином Костіним, який був підлеглим Владислава Суркова. Скоріш за все, складав усе Костін, а Ремесло був просто виконавцем, тому його роль вкрай незавидна. Як він був таким публічним «опудалом–охоронцем», так він сприймається ним і зараз.

Що спонукало Іллю Ремесла на критику Володимира Путіна та його режиму, і до яких наслідків це може призвести? Про це Радіо Свобода розповів опозиційний політик Андрій Пивоваров:

– Питанням про майбутнє Іллі Ремесла зараз задаються всі, хто подивився його ролики.

За добу він перетворився на запеклого опозиціонера. Якщо прибрати з кадру його прізвище, може здатися, що перед вами якийсь із іноагентів, які виїхали, тому що риторика, яку він використовує, повністю протилежна всьому, що він говорив до цього.

На мій погляд, це може бути нервовий зрив, якась особиста образа.

Їм здається, що якщо вони скажуть щось крамольне про владу, то з ними не будуть зв’язуватися.

Мій прогноз досить песимістичний – система такого не прощає.

Ілля Ремесло вчинив так багато провокацій проти опозиції, писав доноси, позови, скарги, на підставі яких порушувалися кримінальні справи, що «продавати» його росіянам як лідера опозиції немає сенсу.

Одночасно з цим потрібно передбачити якийсь механізм для людей із путінської системи, які захочуть її залишити. Якщо на їхніх руках немає крові, якихось відверто жорстких висловлювань і вчинків, вони могли б перебігти на інший бік і допомагати боротися проти режиму, – упевнений Андрій Пивоваров.



Опублікувавши свої «п’ять причин не підтримувати Путіна», Ілля Ремесло дав кілька інтерв'ю... і зник.

Увечері 18 березня Ремесло перестав відповідати на дзвінки та повідомлення, а вранці 19–го знайшовся у психіатричній лікарні імені Скворцова–Степанова в Санкт–Петербурзі.

Чи був блогер поміщений до лікарні насильно, у стилі радянської каральної психіатрії, чи добровільно, щоб урятуватися від кримінального переслідування через свої дописи (можливо, написані ще до 17 березня)?