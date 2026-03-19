Блокування інтернету в РФ: жителі Бєлгородської області закликали «судити» «Роскомнагляд»

У Бєлгородській області РФ через відсутність мобільного інтернету в прикордонних районах «досить часто» гинуть люди, заявив губернатор регіону В’ячеслав Гладков під час прямої лінії в соцмережах, передає «Говорить НеМосква».

«Хто відповідатиме за смерті людей, які не змогли отримати інформацію про дрони через відключення мобільного інтернету? Головою взагалі думали ті, хто це зробив? Білий список – не працює половина, дрони як летіли, так і летять, їм це не завада. «Роскомнагляд» судити треба», – зачитав Гладков звернення жителів.

Губернатор зізнався, що «абсолютно погоджується з усіма обуреннями». «Ми всі розуміємо, що відключення мобільного інтернету відбувається через загрозу атак з боку ЗСУ. З іншого боку, я абсолютно згодний, що для жителів прикордоння відсутність інформації – це ще більша загроза, яка може призвести і призводить, на жаль, досить часто до смерті, до поранень і руйнувань», – сказав він.

У звіті про пряму лінію, опублікованому на сайті Бєлгородської адміністрації, також ідеться, що проблеми з роботою мобільного інтернету «фіксуються як в обласному центрі, так і в прикордонних територіях», звернуло увагу видання.

Гладков раніше вже говорив на цю тему, зазначаючи, що обмеження в роботі Telegram створили додаткові проблеми для жителів області, яка нерідко зазнає обстрілів з боку України. За словами Гладкова, влада регіону веде переговори з федеральним центром і силовими структурами «щодо пошуку компромісного рішення», яке поширювалося б на Бєлгородську область, проте воно «не буде простим».

Раніше влада регіону заборонила поширювати «неофіційну» інформацію про наслідки атак.

Упродовж останніх тижнів влада Росії все більше обмежує роботу в країні месенджера Telegram. Крім того, влада країни тестує роботу інтернету за «білими списками» – коли працюють тільки ті сайти, які дозволені. З 5 березня мобільний інтернет так працює в Москві.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що відключення мобільного інтернету «необхідне для забезпечення безпеки громадян у міру використання Україною дедалі більш витончених технологічних методів для атак».

«Білі списки» ресурсів, доступних під час відключення інтернету, почали тестувати з літа 2025 року. До списку доступних ресурсів включені сайти мобільних операторів, прокремлівських ЗМІ, державних органів, маркетплейсів, а також російських соцмереж «ВКонтакте», «Одноклассники», месенджера Max, проте часто не працюють і вони, зазначає телеканал «Настоящее время».



