«Путін інтернетом не користується». Блокування Telegram у Росії: «цифровий ГУЛАГ»

Іван Воронін

Чи залишать росіян без Telegram? Чи справді російська влада здатна відстежувати трафік через VPN блокувати ще й цю можливість вільного доступу до інформації? Чому Путін вирішив остаточно замкнути росіян всередині контрольованого Кремлем інформаційного поля? До очго тут війна проти України?

Хто кличе росіян на акції протесту проти блокувань інтернету і чому думають, що це провокація ФСБ?

Як реагують росіяни на блокування Telegram та уповільнення інтернету? Чому не довіряють месенджеру Max і купують додаткові телефони і нові сімки?

Телеграм-канал «Baza» з посиланням на джерела стверджує, що месенджер Telegram у Росії буде повністю заблокований з 1 квітня.

Відключення мобільного інтернету почалися ще навесні 2025 року і стали частим явищем у багатьох регіонах Росії з червня того ж року. Влада пояснює їх заходами щодо боротьби з атаками українських дронів. У 2026 році вони можуть стати ще більш глобальними: 17 лютого Держдума ухвалила поправки до закону «Про зв’язок», які дозволять ФСБ відключати будь-який вид зв’язку в будь-якому регіоні в будь-який час .

. Крім цього, 10 лютого Роскомнагляд заявив про «послідовне обмеження» роботи Telegram, який, як стверджує відомство, не виконує вимоги законодавства. З 13 по 16 лютого на збої в роботі Telegram скаржилися жителі 80 регіонів, повідомляє «Верстка».

За даними «Коммерсанта», Telegram у Росії заблокували вже на 80%.

Із 14–15 березня користувачі по всій країні фіксують різке погіршення роботи сервісу: застосунок не відкривається, неможливо надіслати повідомлення, не завантажуються фото та відео. Найбільше скарг на роботу месенджера надходить із Москви, Підмосков'я та Санкт-Петербурга. За словами провоєнних блогерів, російським військовим на фронті забороняють використовувати Telegram.

Гендиректор Telecom Daily стверджує, що, попри блокування, російські користувачі не поспішають переходити на інші сервіси. Не довіряють месенджеру Max і чиновники. За інформацією Faridaily, посадовці та менеджери держкомпаній купують спеціальні «чисті» сім-карти та девайси для встановлення Max.

Роскомнагляд розпочав уповільнення роботи Telegram у лютому 2026 року. За даними РБК та The Bell, російська влада планує остаточно заблокувати сервіс до початку квітня. Близькі до адміністрації президента співрозмовники «Верстки» зазначають, що це рішення було ухвалене на Радбезі.

За словами заступника голови комітету Держдуми РФ з інформполітики Андрія Свінцова, росіяни не зможуть користуватися Telegram, просто завантаживши VPN – Роскомнагляд відстежуватиме трафік, і перехитрити відомство не вдасться.

Турбує росіян не лише Telegram.

У центральних районах Москви вже понад тиждень не працює мобільний інтернет. Подібна ситуація і в Санкт-Петербурзі. Оператори кажуть, що від них нічого не залежить.

Реакції користувачів:

У російському сегменті інтернету (соцмережі «ВКонтакте», коментарі до новин на «Meduza», «Baza» тощо) на тлі масових відключень зв'язку та блокування Telegram у березні 2026 року спостерігається хвиля обурення.

Користувачі все частіше порівнюють країну з в’язницею або «цифровим ГУЛАГом».

Ось кілька цитат:

«Ви будуєте не «суверенний інтернет», ви будуєте цифровий карцер. Скоро почнемо за картками не тільки продукти купувати, а й пакети байтів для виходу в мережу отримувати. Це вже не країна, а режимна зона з білою списком сайтів». (Коментар користувача під постом Роскомнагляду у «ВКонтакте», березень 2026).

«Сьогодні відключили Телеграм, завтра – мобільний інтернет «для безпеки», а післязавтра нам скажуть, що прогулянки на вулиці теж заважають боротися з дронами. Росія остаточно перетворюється на тюрму, де навіть перестукуватися через стіну (месенджери) тепер заборонено». (Допис у локальному чаті мешканців Москви після впровадження системи «білих списків»)

«Чому я не можу записати чоловіка до лікаря через Держпослуги, бо вони «не вантажаться» через ваші блоки? Ви відгородили нас від світу парканом, який тепер падає на наші ж голови. Це просто безумство – жити в ізоляції в 21 столітті». (Зі скарг користувачів оператору «МегаФон», зафіксованих виданням Meduza).

Чи залишать росіян без Telegram, чи допустить влада мітинги проти блокувань і чи можливий «інтернет за розкладом» – Російська служба Радіо Свобода обговорила з соціологом Ігорем Яковенком.

Жителі щонайменше 11 російських міст у лютому та березні намагалися подати заявки на мітинги та пікети проти уповільнення інтернету та блокування Telegram.

Більшості з них влада відмовила, посилаючись на нерозчищений сніг. У TikTok з'явилися заклики виходити на акції проти блокувань інтернету 29 березня. До них приєдналося раніше невідоме об'єднання «Алый лебедь».

– Хто кличе росіян на акції протесту проти блокувань інтернету та чому влада вдається до таких непопулярних заходів?

Найімовірніше, це якась гра адміністрації президента для того, щоб виявити наївних людей

– Схоже на те, що об'єднання «Алый лебедь» – це справді провокатори. Я виходжу з того, що це нікому не відома організація.

Заклики виходити на несанкціоновані мітинги – це провокація. Найімовірніше, це якась гра адміністрації президента для того, щоб виявити наївних людей, які туди прийдуть, і вивчити зріз протестного потенціалу.

Очевидно, що влада твердо вирішила знищити Telegram. Причому це комерційна історія: там існує кілька сімейних підрядів близьких до Путіна людей, яким вигідна ця ситуація.

До того ж, у Путіна є бажання перетворити країну на «цифрову фортецю». Це завдання буде виконане. При цьому я абсолютно впевнений, що ні до яких масових протестів ані відключення Telegram, ані блокування інтернету не призведуть.

Весь протестний потенціал у Росії розчавлений. Частина лідерів протесту просто ліквідована, частина сидить у в'язниці. Значна частина виїхала за межі країни.

Звісно, зараз ідеться про серйозні матеріальні втрати, бо за кілька днів блокувань інтернету малий та середній бізнес втратив понад п'ять мільярдів рублів.

Тобто люди втрачають свої робочі місця, люди втрачають бізнеси.

Значна частина москвичів звикла до дуже комфортного інтернету, звикла жити в затишних телеграм-каналах, комунікувати за допомогою дуже зручного месенджера.

Зараз москвичів викидають із досить комфортного середовища проживання. У Москві дуже хороший, доступний інтернет, добре працювали Telegram, Facebook, Instagram та WhatsApp. Це стало частиною звичного, затишного середовища.

Багатьом москвичам, які не виїхали з Росії та не протестують проти режиму, абсолютно байдуже, що десь іде війна, що режим когось у цей час убиває.

«У них добре працює інтернет, вони можуть обмінюватися повідомленнями, завантажувати відосики, і все це створює комфортний спосіб життя. Зараз у них це відібрали: замовити вночі якусь доставку їжі неможливо. Звісно, люди незадоволені.

Чи готові вони вийти на площу під кийки ОМОНу заради цього? Звісно, ні. Це буде невдоволення, такий собі вихід у внутрішню еміграцію, але протестів не буде. Можливо, хтось вийде на одиночний пікет.

Я думаю, що зараз у Росії відбувається чергова зміна негласного суспільного договору, такого собі соціального контракту влади та суспільства. Зараз він перейшов у стадію «нравится-не нравится – терпи, моя красавица». Тобто населення сприймається як популяція, з якою абсолютно не потрібно домовлятися.

Путін завтра може сказати, що Київ узятий, і можна святкувати перемогу. Це можливо, якщо закрити країну і перетворити її на цифрову фортецю

Я думаю, що Путін ухвалив остаточне рішення закрити країну.

У нього п'ятий рік іде війна, в якій немає жодних значущих результатів. Жодної демілітаризації та денацифікації України не відбулося. Що говорити, коли склалася така ситуація? Де взяття Берліна на п'ятий рік війни? Нічого цього немає.

Тому завдання полягає в тому, щоб зсунутися в бік Північної Кореї.

Тобто Путін або хтось із його «балакунів» завтра може сказати, що Київ узятий, і, в принципі, вже можна святкувати перемогу.

Це можливо лише в тому разі, якщо закрити країну і перетворити її на цифрову фортецю. Ми бачимо серйозну зміну самої природи державного устрою в Росії: влада просто перестає звертати увагу на людей», – вважає Ігор Яковенко.

Співрозмовники видання Faridaily зізналися журналістам, що російські чиновники, депутати та топменеджери держкомпаній не довіряють національному месенджеру Max.

Усі вважають, що користуватися ним небезпечно: «це все одно, що ти відніс свій телефон у ФСБ».

Як і багато росіян, посадовці купують для Max нові сім-карти та смартфони.

Крім того, багато чиновників та Z-блогерів публічно критикують блокування Telegram та уповільнення інтернету. З чим це може бути пов'язано – міркує соціолог Ігор Яковенко:

Щодо уповільнення інтернету та блокування Telegram є певний спротив із боку російської армії

– Щодо уповільнення інтернету та блокування Telegram є певний спротив із боку російської армії. Цей месенджер є найважливішим засобом комунікації для військових. Армія зазнала двох ударів: був відключений Starlink, і з цим вдіяти нічого неможливо, оскільки це було рішення США.

Плюс до цього, удару в спину завдали уповільненням або відключенням інтернету. Найгучніші голоси противників цього відключення чи уповільнення лунали з боку провоєнних блогерів.

Тобто це люди, які безпосередньо контактують із російськими військовими, що перебувають в окопах. Бо там справді катастрофа: вони не можуть комунікувати між собою, не можуть зв'язуватися з начальством, тому що Telegram був їхнім основним видом зв'язку. Їхні лобісти, зокрема, є і в Держдумі РФ.

На цю тему часто виступав Сергій Миронов, який в істериці назвав тих, хто організовує ці блокування, мерзотниками та ідіотами. Серед цих мерзотників та ідіотів раптом опинився Путін, після чого Миронова досить жорстко осмикнули.

Влада зіткнулася з великим спротивом, але в мене немає жодного сумніву, що цей спротив буде зламаний, і Telegram буде заблокований.

Інше питання – чи вистачить ресурсів у Роскомнагляду заблокувати його повністю і не допустити обходу цього блокування через VPN.

Зрозуміло, що з VPN теж боротимуться. Я думаю, що зрештою все йде до того, що вони спробують створити якісь альтернативні варіанти.

Створять якийсь «інтернет на бересті» і справді спробують занурити країну в глибоке минуле.

Як відомо, сам Путін інтернетом не користується. Тому для нього все це комфортно.

Країна має перейти в ту модель існування, яка зручна для Путіна. Сумнівів у тому, що це буде зроблено, у мене немає, – упевнений соціолог Ігор Яковенко.



