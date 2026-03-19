У Росії Z-блогер Ілля Ремесло, який виступив проти Путіна, ймовірно опинився в психіатричній лікарні

Російського провладного блогера Іллю Ремесла, який цього тижня різко розкритикував президента Росії Володимира Путіна, могли відправити до психіатричної лікарні. Така інформація поширилася в каналах Z-блогерів, зазначає 19 березня незалежне видання «Холод».

Петербурзьке видання «Фонтанка» з посиланням на свого кореспондента пише, що блогер Ремесло госпіталізований до психіатричної лікарні № 3 імені Скворцова-Степанова в Санкт-Петербурзі. У довідковій службі лікарні журналісту «Фонтанки» підтвердили, що пацієнту з таким же приізвищем, ім’ям та по батькові можна передати посилку в суботу та в середу. Судячи з номера відділення, раніше Ремесло в поле зору психіатрів не потрапляв, зазначає «Фонтанка».

Про те, що Ремесла доставили до психіатричної лікарні №3 у Петербурзі, написав також провоєнний блогер Олександр Картавих. «Революція зірвана, вождь у дурці», – цитує слова Картавих видання «Холод».

17 і 18 березня колишній член Громадської палати Росії, юрист Ілля Ремесло, який раніше здобув популярність насамперед доносами на опозиційного політика Олексія Навального, несподівано став критикувати Володимира Путіна. Ремесло опублікував у телеграмі кілька постів, у яких, окрім іншого, розкритикував війну в Україні та закликав судити Путіна, назвавши його «нелегітимним президентом».

Історія викликала широкий резонанс. Стали лунати припущення, що дії Ремесла бути узгоджені з кимось у владі.

З вечора середи, 18 березня, в каналі Ремесла не з’являлося нових постів, сам блогер не виходив на зв’язок, пише «Контекст». SOTAvision вказує, що блогер 18 березня спочатку погодився взяти участь в ефірі каналу, але потім повідомив, що «затримався у церкві і сьогодні не встигне».



