Медіа: інтернет у Москві запрацював за «білими списками»

У Москві запрацювала система «білих списків» – єдиних доступних сайтів під час відключень мобільного інтернету, пишуть російські видання Forbes та «Комерсант» із посиланнями на джерела серед операторів зв’язку та на ринку телекомунікацій.

Співрозмовники медіа зазначають, що «білі списки» працюють у столиці частково, оскільки в окремих районах досі відключені базові станції.

Саме Міністерство цифрового розвитку Росії, Роскомнагляд, оператори наразі не коментували впровадження «білих списків».

Інтернет-шатдаун у Москві триває з 5 березня. Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що відключення «необхідні для забезпечення безпеки громадян у міру використання Україною дедалі більш витончених технологічних методів для атак».

Він не уточнив, скільки триватимуть обмеження зв’язку, сказавши: «стільки, скільки необхідно».





У Московському фізико-технічному інституті москвичам порадили орієнтуватися за зірками та Сонцем, поки немає інтернету.

«Орієнтація за Сонцем – найпростіший і найбільш надійний спосіб зрозуміти, де знаходиться якась сторона світу. Воно встає на сході і сідає на заході», – йдеться в інструкції.

Місцеві жителі починають закуповуватися раціями та паперовими атласами, пише російське «РБК»: у місцевому інтернет-магазині Wildberries помітили, що зріс попит на стаціонарні телефони. Один із ведучих холдингу вийшов в ефір із пейджера.

За цей час російський бізнес міг втратити до 5 мільярдів рублів (близько 62 мільйонів доларів), пише «Комерсант».

«Білі списки» ресурсів, доступних під час відключення інтернету, почали тестувати в Росії з літа 2025 року. До списку доступних ресурсів увійшли сайти мобільних операторів, прокремлівських медіа, державних органів, маркетплейсів, а також російських соцмереж «ВКонтакте», «Однокласники», Max.

Кілька разів Мінцифри РФ повідомляло про його оновлення – у вересні 2025 року, потім у листопаді, двічі в грудні, а також у лютому 2026-го.

За інформацією видання «Код Дурова», у зв’язку з упровадженням «білих списків» низка VPN-сервісів вже втратила доступ до серверів. Багато VPN-програм на смартфонах, особливо при підключенні через мережі мобільних операторів, перестали працювати або почали функціонувати з серйозними перебоями.