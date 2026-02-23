Доступність посилання

Після терактів в Україні у МВС та СБУ заявили про потребу врегулювати роботу Telegram

Ця заява пролунала на тлі кількох вибухів, які сталися в Україні протягом останніх двох днів та через які постраждали поліцейські

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та заступник глави СБУ Іван Рудницький виступають за врегулювання роботи Telegram на тлі терактів, які сталися в Україні.

За словами очільники МВС, найчастіше для вербування на скоєння диверсій та терактів використовується Telegram.

«У відсотковому значенні, думаю, щонайменше половина випадків. Щодо використання телеграму – це питання не тільки до МВС чи Служби безпеки України. Це питання, на яке має дати відповідь суспільство в тому числі. Якщо це стосується основ безпеки… здорового глузду і захисту… будь-що заборонене заборонити неможливо. Обмежити і забезпечити роботу, за якою ми можемо зменшити кількість таких злочинів, саме терористичних злочинів – мабуть, про це треба говорити», – зазначив Клименко на брифінгу.

Заступник глави СБУ Іван Рудницький зазначив, що розділяє позицію міністра і додав, що «не тільки правоохоронні органи, а й відповідні інші державні установі, які відповідають за регулювання цього питання, повинні посилити в цьому напрямку певні регулятивні функції в частині обмеження і недопущення того, щоб ці інформаційні ресурси чи інтернет-ресурси використовувалися для протиправної діяльності та терористичної діяльності».

Ця заява пролунала на тлі кількох вибухів, які сталися в Україні протягом останніх двох днів та через які постраждали поліцейські. В одному з випадків, за даними правоохоронців, підривницю вербували через Telegram.

В Україні час від часу активізуються дискусії щодо інформаційної безпеки та потреби більш активного втручання держави в діяльність інтернет-джерел, зокрема соцмережі Telegram.

Раніше у Головному управлінні розвідки заявили, що Telegram містить у собі низку загроз для безпеки України і потрібно шукати варіанти вирішення цієї проблеми.

