Росія: Путін підписав закон про відключення зв’язку на вимогу ФСБ

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, який зобов’язує операторів зв’язку припиняти надання послуг на вимогу ФСБ, повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Документ опублікований на офіційному порталі правової інформації РФ. Поправки набудуть чинності за 10 днів після підписання главою держави.

Новий закон зобов’язує операторів призупиняти надання послуг під час надходження відповідної вимоги від ФСБ у випадках, «встановлених нормативними правовими актами президента РФ».

При цьому передбачено, що оператор не нестиме відповідальності за невиконання зобов’язань за договором, якщо це пов’язано з виконанням вимог спецслужб.





Спочатку в проєкті закону йшлося про те, що ФСБ може відправляти «запити» про блокування зв’язку «з метою захисту громадян і держави від загроз, які виникають для безпеки», але до другого читання «запит» замінили на «вимоги», а частину про захист населення від «загроз безпеці» прибрали.

Законопроєкт про право ФСБ обмежувати зв’язок внесли до Державної думи в листопаді 2025 року. Державні інформаційні агентства з посиланням на джерела писали, що мета ініціативи – звільнити операторів від відповідальності за відключення зв’язку через атаки безпілотників.

За підсумками 2025 року, Росія стала світовим лідером за кількістю відключень мобільного інтернету. Згідно з підрахунками Top10VPN, шатдауни склали 37 166 годин і торкнулися практично всього населення країни – 146 млн осіб. У середньому зараз у Росії обмеження запроваджуються у 63 регіонах щодня, пише The Moscow Times з посиланням на дані проекту «На связи».