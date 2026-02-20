Підозрювана у США в роботі на ФСБ росіянка частково визнала провину

Підозрювана в роботі на російські спецслужби жителька Нью-Йорка Номма Зарубіна змінила свідчення в суді, звернув увагу автор телеграм-каналу USlegalnews, юрист Ігор Слабих.

Як ідеться в опублікованому ним протоколі засідання, Зарубіна визнала провину за двома епізодами: повідомлення неправдивих відомостей Федеральному бюро розслідувань і під час заяві на імміграцію до США.

Оголошення вироку призначене на 11 червня. Суд відмовився випустити Зарубіну під заставу.

Звинувачення полягають у тому, що в розмовах зі співробітниками ФБР Зарубіна неодноразово заперечувала свої контакти з російськими спецслужбами.

Номма Зарубіна – 35-річна громадянка Росії. У листопаді 2024 року США звинуватили її в роботі на російські спецслужби. За версією ФБР, дівчину завербувала ФСБ Росії, щоб вона налагоджувала у США контакти серед журналістів, військових, співробітників аналітичних центрів і професорів університетів, які вивчали Росію, та переконувала у «російському баченні ситуації». У соцмережах вона представлялася як політичний експерт.

Пізніше прокуратура Нью-Йорка додала до матеріалів ФБР на адресу Зарубіної ще кілька звинувачень, зокрема брехню в заяві на імміграцію до США.

Соратник загиблого російського опозиціонера Олексія Навального Леонід Волков розповів, що бачив Зарубіну на зустрічі з прихильниками в січні 2023 року у Вашингтоні. «(Зарубіна) прийшла на зустріч однією з перших і зайняла одне з найкращих місць, але всю зустріч просиділа в телефоні і взагалі не виявляла жодного інтересу до того, про що я говорив. Але як тільки зустріч закінчилася, вона першою підскочила до мене і попросила про селфі. І одразу після селфі втекла», – написав він.