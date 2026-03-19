На окупованих територіях почалися перебої з Telegram

Російська влада, ймовірно, почала гальмувати Telegram на окупованих територіях – хоча раніше в уряді РФ заявляли, що зроблять виняток для так званої «зони СВО». Про уповільнення повідомляють проєкту Радіо Свобода Донбас Реалії жителі окупованих територій.

У Луганській області вже відчуваються серйозні перебої в роботі месенджера. Житель Щастинського району розповів, що навіть із VPN додзвонитися на підконтрольну Україні територію майже неможливо. Абоненти з’єднуються, але поговорити не виходить: затримка сягає 20 секунд, а часто взагалі нічого не чути.

Жителька Луганська каже, що без VPN дзвінки в Telegram взагалі не проходять. Але якщо знайти VPN, який добре працює і який російська влада ще не встигла заблокувати, зв’язатися можна – і навіть повноцінно поговорити.

Про проблеми з Telegram також повідомляють у чатах окупованих міст – і Донецької, і Луганської областей. Використання VPN частково вирішує проблему, але вже не всюди.

Люди пишуть: «останніми днями Telegram постійно гальмує», «Telegram підвисає, хоча повідомлення доходять», «може колективно написати Путіну – він змилується і не заблокує Telegram?»

З 16 березня російські видання та блогери масово пишуть, що блокування Telegram у Росії фактично вже розпочалося. Причому там, на відміну від окупованих територій, він часто не працює навіть із VPN. За даними видання «Коммерсант», кількість невдалих запитів користувачів Telegram у РФ сягнула 80–90%. Тобто месенджер фактично перестав нормально працювати в Росії.

Офіційне блокування Telegram у Росії очікується з 1 квітня 2026 року. Водночас очільник Мінцифри РФ Максут Шадаєв після хвилі критики з боку так званих Z-блогерів заявляв, що «зону СВО» це не зачепить, оскільки Telegram потрібний російським військовим – і їх переводитимуть на російські сервіси «поступово».

Напередодні розслідувальна спільнота «ІнформНапалм» повідомила, що російський Генштаб забороняє своїм військовим користуватися Telegram. За даними «ІнформНапалм», вони перехопили внутрішні документи армії РФ.