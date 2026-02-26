ЗМІ: влада Росія планує заблокувати Telegram на початку квітня

Російська влада планує остаточно заблокувати Telegram «на початку квітня», пише РБК з посиланням на джерела.

Близькі до Кремля співрозмовники назвали це рішення остаточним. Причиною блокування вказують, що «почастішали випадки вербування людей, зокрема неповнолітніх, для здійснення протиправних дій».

Джерела видання стверджують, що після блокування Telegram «працюватиме лише на фронті».

Російське наглядове відомство в галузі телекомунікацій, Роскомнагляд, не підтвердило і не спростувало повідомлення РБК.

Раніше очільник Мінцифри Росії Максут Шадаєв пообіцяв, що влада поки не обмежуватиме роботу Telegram на фронті. Це сталося після того, як низка провоєнних блогерів розкритикували обмеження проти Telegram, вказавши, зокрема, те, що месенджер активно використовується російськими військовими в Україні як засіб зв’язку.

Шадаєв також заявляв, що іноземні спецслужби мають доступ до листування в Telegram. За його твердженням, отримані дані використовуються в рамках ведення бойових дій проти російської армії. У Telegram заявили, що «ствердження російського уряду про злом нашого шифрування – це навмисна вигадка»

10 лютого Роскомнагляд заявило про плани наступних «послідовних обмежень» роботи месенджера Telegram, який, як наголошує відомство, не виконує вимоги російського законодавства.

Телеграм-канал Baza з посиланням на джерела також повідомляв, що з 1 квітня Роскомнагляд почне «тотальне блокування» Telegram за аналогією з Instagram та Facebook. Роскомнагляд відповів на це повідомлення так: «Відомству нема чого додати до раніше опублікованої інформації з цього питання».