Блокування Telegram у Росії: влада вважає, що реклама в месенджері порушує закон

Російська Федеральна антимонопольна служба (ФАС) заявила офіційній «Російській газеті», що вбачає розміщення реклами в месенджері Telegram «ознаки порушення рекламного законодавства».

Відповідно до законодавства «не допускається поширення реклами на інформаційних ресурсах, діяльність яких визнана небажаною на території РФ, а також доступ до яких обмежений», вказали у ФАС 5 березня.

У службі зазначили, що відповідальність за порушення «несуть як рекламодавець, так і рекламопоширювач». «За наявності підстав відомство вживає передбачених законодавством заходів реагування», – заявили в пресслужбі ФАС.

Антимонопольна служба виступила з такою заявою після того, як у мережі почали поширювати скан рішення ФАС, у якому йдеться про те, що реклама в одному з телеграм-каналів порушує частину 10.7 статті 5 закону «Про рекламу». У цій статті йдеться, що рекламу не можна поширювати «на інформаційних ресурсах, доступ до яких обмежений відповідно до законодавства РФ». Таку поправку додали до закону у вересні 2025 року.

Роскомнагляд обмежує роботу Telegram із літа 2025 року. За даними РБК і The Bell, влада Росії планує повністю заблокувати месенджер на початку квітня.