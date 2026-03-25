«Ти ж читати навіть не вмієш, як тобі зброю довірили?». Ці слова кадровий військовий Меджит кинув колишньому знайомому, який у балаклаві та з гвинтівкою напоготові зупинив його на блокпосту під Севастополем у лютому 2014-го. Дванадцять років тому Росія окупувала український Крим У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.

16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.

Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.

Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.

Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року., зробивши ставку на боржників та корумпованих чиновників, вважають декотрі кримчани, що нині воюють за Україну.

Поки одні кримчани проходили через катування струмом та імітації розстрілів у підвалах ФСБ, інші чекали на бойовий сигнал, який так і не надійшов із Києва. Як усе відбувалося насправді та чому командувач ВМС Неїжпапа та генерал-майор Делятицький переконані, що захопленню півострова можна було запобігти на 100%? Окупація 2014 року очима очевидців – кримчан, які вже дванадцять років воюють у лавах ЗСУ, – у матеріалі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Уродженець Сімферополя Євген Лешан – на війні з 2014-го. Служив у ЗСУ в зоні АТО, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну повернувся до армії. Воював мінометником у Харківській області, отримав поранення ніг, два роки лікувався.

Після реабілітації Лешан повернувся на службу до свого підрозділу. Але знову був поранений, тепер на Запорізькому напрямку, і цього разу лікарям не вдалося зберегти ноги бійця.

Під час окупації Криму Євген був у Києві. Але спеціально поїхав до Сімферополя, щоб самому побачити так званий референдум.

«Найбільш яскраве враження – це на дільниці для голосування в мілітарній формі такий здоровий бич*ра, який уважно дивився на всіх і контролював, хто що робить. Люди тихо приходили з кам’яними обличчями переважно заповнювати бюлетені. Одна жінка хвалилася, що вона за Росію. Хоча, звісно, інших варіантів там і не було», – згадує військовослужбовець 241-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ Євген Лешан.

Напливу людей на виборчих дільницях Євген тоді не помітив.

«Я був на одній дільниці, ходив вулицями, й ажіотажу я не бачив. Можливо, десь на дільницях був ажіотаж, можливо, його десь організували», – розповідає Євген.

У тій поїздці Кримом у березні 2014 року запам’ятався проукраїнський мітинг.

«Я поїхав Сотерівською долиною до Перевального, і там був мітинг кримських татар. Саме на підтримку України. Проти окупації. Стояли з плакатами і прапорами вздовж траси. Я підійшов до них і подякував за позицію», – каже Євген Лешан.

Кримчанин Валід із позивним «Крим» теж воює з 2014-го, бойове хрещення пройшов в Іловайську на Донбасі. Під час окупації Криму його викрали, утримували в будівлі ФСБ у Сімферополі, пізніше звільнили через розголос журналістів.

«Були катування струмом, імітації розстрілів: виводили на розстріл і стріляли холостими. І вже потім, коли зчинився галас, мене почали шукати. Це було саме в той час, коли у Криму зник син колишнього міністра оборони Гриценка (активіст Автомайдану Олексій Гриценко). Там був такий випадок, між моїм викраденням і його навіть доба не минула, і в українських ЗМІ був галас, що людей викрадають. Я думаю, що це, можливо, врятувало», – згадує Валід.

До викрадення Валід допомагав українським військовим, коли їхні частини у Криму блокували проросійські активісти та російські військовослужбовці. Був на мітингу 26 лютого 2014 року. Каже, що період окупації Криму запам’ятався людьми.

«Я щодня був у місті, в центрі, і я бачив цих людей. На жаль, чесно кажучи, було достатньо людей, які ходили зі стрічками-триколорами на лацкані. Це були сім'ї, діти, чоловіки з дружинами. Було видно, що серед місцевого населення було багато тих, хто чекав на Росію і були цьому раді, на жаль. Ходили маршами з прапорами-триколорами або навіть із радянськими», – розповідає Валід.

Кадровий військовий, кримчанин Меджит, із яким Крим.Реалії говорили про окупацію ще 2022 року в Авдіївці, теж згадує, як узимку 2014-го змінилися люди. Учорашні знайомі в мить стали чужими.

«Був блокпост між Бахчисарайським районом і Севастопольським районом у населеному пункті Орлівка. Ми проїжджали з батьком у бік Севастополя, і там нас зупинили. Він у балаклаві був із СВД (снайперська гвинтівка Драгунова) напоготові. Зупиняє, я спочатку не впізнав його. Він каже: «Відкрийте бардачок, багажник для перевірки». Потім дивлюся, знімає вже балаклаву, кажу: «Сашо, це ти чи що?». Він каже: «Давай відкривай». Я кажу: «Так ти ж мене знаєш. Як? Мені не довіряєш чи що?». Він каже: «Такі правила». Потім емоції почали своє брати, і я кажу: «Ти ж читати навіть не вмієш, як тобі зброю довірили?». Менше з тим, брали будь-кого», – каже Меджит.

«Хто був ніким, той стане всім». Ці слова описують ситуацію у Криму під час окупації, пояснював кримчанин Сергій Костинський – зараз командир другого батальйону безпілотних систем «Серафими» 104–ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ.

«Росіяни зробили ставку на корумпованих чиновників, політиків. Ні для кого не секрет, що Константинов (Володимир Константинов – нині спікер російського парламенту Криму) та Аксьонов (Сергій Аксьонов – нині російський глава Криму) – це були великі боржники до 2014 року. У них були проблеми з виплатою боргів своїм кредиторам, тому з ними було дуже легко домовитися. І саме з такими убогими Росія і провернула все це», – вважає Сергій Костинський.

Узимку 2014-го настав час нових можливостей, пояснював Сергій Костинський. Цими можливостями деякі кримчани спробували скористатися.

«Пам’ятаю таксистів, які раділи, що не доведеться платити кредити. Тобто багато було меркантильних. В окупації Криму для кримчан було мало ідеології. Пізніше люди зрозуміли, що насправді можливості вони втратили, а не здобули», – розповідав Костинський.

Окупацію Криму можна було б зупинити, переконаний генерал–майор, командир 30–го корпусу морської піхоти ЗСУ Дмитро Делятицький. 12 років тому – командир першого окремого батальйону морської піхоти ЗСУ у Феодосії.

«На 100% відсотків можна було запобігти цій ситуації. Починаючи від охорони Керченського мосту і закінчуючи охороною аеродромів та аеропортів. Усьому цьому можна було запобігти. Я на 100% упевнений у цьому. Хтось не хотів цього робити або робилося все, щоб цього не відбувалося», – розмірковував Дмитро Делятицький 2022 року, за тиждень до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

РФ готувалася до окупації Криму роками, переконаний Делятицький. Увесь цей час російські спецслужби переконували командний склад ВМС України перейти на бік РФ.

«Проводилася дуже добре підготовча інформаційно-психологічна операція з боку Російської Федерації. І готувалася вона, я впевнений, задовго до січня–лютого 2014 року. Готували людей, обробляли, зокрема і керівний склад Військово-морських сил України», – вважає Делятицький.

Через роки севастополець, командувач ВМС України Олексій Неїжпапа переконаний, що тоді, 2014 року, слід було діяти рішучіше. Політичне керівництво України могло запровадити воєнний стан і задіяти Збройні сили. Як це сталося під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

«Існують правила застосування Збройних сил. На той час вони були прописані. У кожного командира частини був певний комплект документів і певний сигнал до дій тієї частини під час певних ситуацій. Це бойові документи. Одна з розглянутих ситуацій – це спроба Росії захопити Кримський півострів. Просто треба було комусь додати набір цифр і букв і дати цей сигнал. І Збройні сили запрацювали б як механізм», – розповідав в інтерв’ю 2025 року командувач ВМС України Олексій Неїжпапа.

Тим паче, переконував Неїжпапа, що деякі українські політики знали про плани Росії щодо захоплення Криму заздалегідь.

«Дехто з них потім мені зізнався, що ця інформація у них була ще у вересні 2013-го. Тобто військово-політичне керівництво країни знало, що Росія планує такі дії з вересня», – говорив Олексій Неїжпапа.

23 березня 2014 року Рада нацбезпеки України постановила вивести ЗСУ з Криму на материкову Україну. Окупація мала різний ефект. За даними виконувача обов’язків президента України 2014 року Олександра Турчинова, 70% українських військових у Криму перейшли на бік агресора. З іншого боку, з 2014-го багато кримчан стали на захист України. Станом на 2023 рік, у ЗСУ служило близько 10 тисяч кримчан. Із них можна було б сформувати дві окремі механізовані бригади.