Україні потрібно приблизно дві тисячі ракет до ППО на рік – Кубілюс

Україні потрібно приблизно дві тисячі ракет до систем Patriot на рік – цю цифру озвучив єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс на пресконференції в Брюсселі 25 березня, передає кореспондентка Радіо Свобода.

Топпосадовець зауважив, що запаси цієї зброї «спалює» війна на Близькому Сході. Посилаючись на повідомлення в медіа, єврокомісар зазначив, що лише впродовж перших п’яти її днів, США й країни Перської затоки використали майже половину річних потреб України: 800 ракет.

«І ми знаємо, що, за відкритими джерелами, загальне виробництво протибалістичних ракет Patriot у США становить приблизно 750. Уся ця арифметика показує, що нам справді потрібно значно наростити виробництво протибалістичних ракет у Європі», – зазначив Кубілюс.

Профільний єврокомісар підкреслив, що деякі з них уже виробляються для певних систем, але «нам також потрібно розглядати розробку нових систем».

«Зараз у нас фактично є «висока мода» (haute couture). А «достатньо хороші» системи (такі, що відповідають компромісу між ціною і якістю – ред.) можуть стати шляхом до того, щоб ми дійсно могли наростити наші спроможності та розвивати їх», – вважає Кубілюс.

Єврокомісар визнав, що це займе час, і що він не може обіцяти «дива завтра чи післязавтра». На уточнювальне запитання Радіо Свобода, коли вони можливі, Кубілюс розповів про кроки, які здійснюють у цьому напрямку.

«Коли ми востаннє зустрічалися з міністром оборони (України – ред.) кілька тижнів тому, вони говорили про можливість разом із деякими європейськими компаніями розробляти нові протибалістичні системи», – розповів Кубілюс.

Також посадовець сказав про можливість масштабувати виробництво різних європейських систем протиповітряної оборони, як-от NASAMS та інші. Для цього, зауважив Кубілюс, слід вирішити проблеми з доступом до фінансування для малих і середніх підприємств, які є невід’ємною складовою ланцюгів постачання.

Важлива також, наголосив єврокомісар, дерегуляція оборонної галузі, зокрема скорочення тривалості адмінпроцедур для отримання відповідних дозволів.

«У деяких країнах, як ми обговорювали торік, щоб отримати дозвіл на будівництво нового заводу, потрібно чотири роки. Зараз ми пропонуємо скоротити цей термін до максимум 60 днів», – сказав Кубілюс, наголошуючи на необхідності не лише збільшення фінансування галузі, а й фактичного збільшення виробництва.

«Відсутність масштабування виробництва може призвести до зростання цін – і вони вже зростають. І деякі міністри вже дуже чітко на це скаржаться. Також зростатимуть строки очікування. Саме тому збільшення виробництва для нас є критичним стратегічним пріоритетом – не лише для ракет, а й для всіх інших видів озброєння», – резюмував Кубілюс.

4 березня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна допоможе країнам Близького Сходу захищатися від атак Ірану, українські експерти працюватимуть на місці.

9 березня Зеленський розповів, що Україна після початку операції США й Ізраїлю проти Ірану отримала 11 запитів на постачання безпілотників, здатних відбивати атаки дронів. Президент України пропонував країнам Близького Сходу «тихий обмін» і допомогу: натомість хоче отримати ракети для систем ППО.