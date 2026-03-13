Зеленський відреагував на слова Трампа про те, що США не потрібна допомога України в боротьбі з дронами

Президент Володимир Зеленський відреагував на заяву американського лідера Дональда Трампа про те, що США не потрібна допомога України в захисті від дронів.

Відповідаючи на запитання журналістів у Парижі 13 березня, Зеленський сказав, що Україна нині співпрацює із Саудівською Аравією, Катаром й ОАЕ у протидії іранським дронам. Також, за його словами, «сигнал від Йорданії, ми його обробляємо, там також будемо працювати», повідомляє Суспільне.

«Там це для допомоги для Сполучених Штатів Америки. Ми вдячні американцям за те, що в нас продовжуються можливості купувати через програму PURL, HIMARS і деякі ракети, ви знаєте, для Patriot. Працюємо над цим. Риторика – це риторика. Головне, щоб ми знали, що ми робимо і все», – сказав Зеленський.

Раніше сьогодні в інтерв’ю Fox News президент США Дональд Трамп заявив, що Сполученим Штатам не потрібна допомога України в захисті від дронів у рамках операції проти Ірану. «Ми знаємо про дрони більше, ніж будь-хто. Насправді, у нас найкращі дрони у світі», – заявив Трамп, відповідаючи на запитання ведучого.

9 березня президент Володимир Зеленський розповів, що Україна після початку операції США й Ізраїлю проти Ірану отримала 11 запитів на постачання безпілотників, здатних відбивати атаки дронів. За його словами, з такими запитами звернулися країни, які є регіональними сусідами Ірану, а також європейські держави і США.

4 березня президент повідомив, що Україна допоможе країнам Близького Сходу захищатися від атак Ірану, українські експерти працюватимуть на місці, й про це вже домовляються.

Видання Financial Times також писало, що США і неназвана країна Перської затоки цікавляться купівлею українських дронів-перехоплювачів, щоби збивати іранські «шахеди». Тим часом, Зеленський пропонував країнам Близького Сходу «тихий обмін» і допомогу: натомість хоче отримати ракети для систем ППО.