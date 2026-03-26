Каллас: країни G7 обговорять ситуацію на Близькому Сході, але «не можна забувати про Україну»

На порядку денному зустрічі країн «Групи семи» є дві головні проблеми – це «дві війни» в Україні та на Близькому сході, заявила висока представниця Євросоюзу із закордонних справ Кая Каллас 26 березня. Про це вона сказала під час підходу до медіа перед початком зустрічі, назвавши два конфлікти взаємопов’язаними.





За її словами, ЄС обговорить із партнерами вплив на них війни на Близькому Сході:

«Нам потрібно вийти з війни, а не загострювати її далі, тому що наслідки для всіх у світі досить серйозні. Водночас ми не можемо забувати про Україну. Атаки Росії на цивільне населення України та цивільну інфраструктуру зростають щодня».

Дипломатка наголосила, що зростання цін на нафту посилює можливості Росії надалі фінансувати війну проти України.

«Отже, нам потрібно збільшити нашу двосторонню підтримку, а також тиск на Росію, щоб вона зупинила цю війну та справді вела переговори в добрій волі», – додала вона.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга раніше повідомив про початок роботи на спеціалізованій сесії «G7+Україна» у Франції.

28 лютого США розпочали спільну з Ізраїлем військову операцію проти Ірану. Внаслідок ударів був убитий верховний лідер аятола Алі Хаменеї, вражені військові та ядерні об'єкти країни. Іран у відповідь завдає ударів по американських базах та інфраструктурі союзників Вашингтона в країнах Перської затоки.

Після початку операції Іран фактично заблокував Ормузьку протоку, що з’єднує Перську затоку зі світовим океаном. Протока має стратегічне значення, оскільки через неї йдуть постачання нафти з нафтовидобувних країн Перської затоки на світовий ринок.



