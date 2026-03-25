Єврокомісія пропонує ЄС долучитися до заснування спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України

Європейська комісія пропонує країнам Європейського Союзу долучитися до засновників спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України – про це виконавчий орган ЄС заявив 25 березня.

Якщо держави-члени схвалять цю пропозицію, Єврокомісія зможе повідомити про намір Євросоюзу приєднатися до трибуналу в ролі члена-засновника.

«ЄС відіграватиме центральну роль у діяльності Трибуналу, зокрема як член Керівного комітету, який керуватиме Спеціальним трибуналом», – йдеться в повідомленні.

Єврокомісія вказує на те, що спецтрибунал матиме мандат на переслідування високопоставлених політичних та військових лідерів за злочин агресії проти України.

«Правосуддя для жертв агресії – це найкращий шлях до міцного миру. Прагнення до справедливості є також стримувальним фактором для потенційних агресорів. У той час, коли міжнародне право перебуває під історичним тиском, правильною відповіддю є більше відповідальності, а не менше», – заявила висока представниця ЄС із зовнішніх справ Кая Каллас.

Вона визнала, що створення відповідного правового процесу вимагатиме часу, зусиль і «якомога ширшої міжнародної підтримки, але воно того варте».

Єврокомісія зазначає, що ЄС відіграв провідну роль у розробці установчих правових текстів спеціального трибуналу:

«Комісія також підтримує відповідальність за злочин агресії через Міжнародний центр кримінального переслідування злочину агресії проти України та внесок у розмірі 10 мільйонів євро до Розширеної групи Спеціального трибуналу для підготовки його оперативної структури».

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга привітав пропозицію Єврокомісії до ЄС розпочати процес приєднання до числа засновників трибуналу. Він назвав цей крок особливо цінним напередодні роковин вбивств цивільних у Бучі.

«Невимовні жахи російських злочинів у Бучі, Маріуполі, Ізюмі та інших українських містах нагадують найжахливіші звірства Другої світової війни. Вони до глибини душі потрясли самі моральні підвалини Європи. Мир в Європі вимагає справедливості для жертв російської агресії проти України», – заявив голова МЗС.

Він висловив надію на швидке схвалення цієї пропозиції Радою ЄС та приєднання держав-членів блоку до трибуналу.

У січні генеральний секретар Ради Європи Алан Берсе повідомив, що Рада Європи та Європейський Союз домовилися створити передову групу для потенційного спеціального трибуналу, який має розслідувати злочин агресії проти України.

Президент України Володимир Зеленський і генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе 25 червня 2025 року підписали угоду про Спеціальний трибунал для розслідування злочину агресії проти України. Згодом голова держави повідомив, що доручив команді ОП та МЗС сформувати «чіткий графік практичних кроків для створення трибуналу».

1 липня 2025 року президент Володимир Зеленський підписав документи для ратифікації Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України – про це він повідомив 1 липня.

Він нагадав, що Україна нещодавно підписала цю угоду з Радою Європи і тепер вона має бути оперативно ратифікована, щоб розпочати процес реального створення трибуналу.








